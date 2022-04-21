台湾茶叶在法国参展横扫评奖称霸

法国/台湾/高山茶

法国“农产品增值协会”举办全球茶叶竞赛，台湾茶商表现亮眼，荣获47面奖项。法国经销商告诉中央社，台湾乌龙世界顶尖，尝过便知不同；评审说，台湾茶叶是品质保证，深受法国消费者喜爱。该报道没有提及是否有其他国家茶产参加评鉴并获奖。

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法国近20年历史的非政府组织“农产品增值协会”（AVPA）针对全球植物油、咖啡、茶、巧克力产品进行评鉴，台湾茶在第4届“世界之茶”竞赛中表现亮眼，从逾150个参赛茶品中脱颖而出，共获得4面金牌、11面银牌、11面铜奖与21面优质奖。中央社今天报道称，台湾茶叶横扫法国评鉴奖，市场喜爱获赞品质保证。

农产品增值协会于15日举行颁奖典礼，邀请驻法代表处新闻组副参事蔡静如代表19位台湾制茶厂、47项获奖产品领奖，并邀请巴黎地区茶叶进口商、高级茶叶经销商、餐饮业者等共襄盛举。

颁奖仪式后，主办单位从获奖台湾茶产品中，选出6个品项进行品茶活动，现场茶香四溢。

主办单位表示，所有参赛茶品都需要经过两轮选拔。第一轮是由专业评鉴员针对氧化、烘制、发酵等进行技术鉴定、分类与淘汰，第二轮则是由品茶人士、茶商等进行各方面评比，选出表现优异者授予奖牌。

茶叶经销商德纳（Arnaud Dhénin）表示，台湾茶品种非常多，乌龙更是台湾特色，“尤其是高山乌龙，是台湾有别于其他国家茶叶之处。对我来说，提到乌龙，只有台湾”。他的店也进了3种台湾乌龙。对他来说，干净、无农药、茶的味道与带来的感觉是选茶的要点。德纳告诉中央社他曾来过台湾拜访茶园，是一位茶农教导他如何感受除味道之外，茶叶能带给人的感受，是否会让人愉悦与放松等，“他让我意识到茶叶还有这样的效果”。

谈到台湾茶在法国消费者的反响，德纳指出，台湾在法国以乌龙专业著称，“只要让他们品尝过，他们就会知道不同之处了”。

农产品增值协会主席朱格勒（Philippe Juglar）向中央社表示，协会不仅举办竞赛，也致力于提供平台，让法国进口与经销商有机会接触优质外国农产品制造商，也让好的产品进军法国市场。朱格勒认为，台湾茶叶已准备好进一步打入法国市场，因为除了品质优异外，制造商也很懂得行销与包装，“很适合作为礼品”。

第一阶段评审塔门（Jeremy Tamen）主持品茶活动，他告诉记者，台湾茶农非常用心、细心栽培，表现一年比一年更好。“现在法国消费者都很喜欢台湾茶叶，台湾茶就是品质保证，几乎不会令人失望，这是台湾茶叶跟其他国家的不同”。他表示，台湾茶农致力于开发不同品项，在国际市场上很有竞争力，“透过平台，法国、甚至比利时都有许多茶叶专卖店进口台湾茶”。

中央社说，农产品增值协会成立于2005年，目的是为了推广与认证优质农产品，与全球50国、超过1万个农产品供应商保持长期联系，每年约有1000位全球制造商参与4大项竞赛。