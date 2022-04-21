法新社说双赢：马克龙破了连任魔咒 勒庞避免了5年前翻车

法国/马克龙与勒庞电视辩论

马克龙与勒庞昨天晚上的总统大选第二轮投票前唯一一场电视辩论，仍然让评论津津乐道。按法新社的说法，一边是斗志昂扬，另一边虽然有犹豫不决的时候，但还是表现出了平静。但马克龙和勒庞周三晚间的电视辩论证实了竞选总统连任的候选人在第二轮总统投票前三天所具有的优势。

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据法新社引述专家说，这位国家元首已经设法控制甚至克服了必须捍卫自己政绩的现任者的传统障碍；而与她在2017年失败的辩论相比，RN的候选人勒庞有明显的进步，但经常处于防守状态，并且由于她希望洗淡自己的形象而减缓了攻击。

辩论很有礼貌，尽管有一些尖锐的问题出现，而且正如预期的那样，突出了两位决赛选手的正面分歧，从购买力到乌克兰的战争，包括欧洲、气候或戴面纱的问题。

历史学家让-加里格斯对法新社说，“但惊喜来自于马克龙。”加里格斯说："他通过比预期更多的攻击性避免了对自己5年政绩的辩解困难，特别是在俄罗斯银行对勒庞贷款的融资、戴面纱、勒庞的执政方案的量化数据问题上的攻击性，让自己化险为夷。

马克龙使用了 "一个非常有效的招数"，菲利普-莫罗-谢弗莱周三晚上在推特上说：他 "扭转了执政资产负债表的负担"，而使勒庞陷入反而是拥有负资产的人，"通过不断提及她过去作为议会成员的投票反对的历史"，因为这些投票的立场现在与她在竞选期间表明要捍卫的立场相抵触。

加里格斯也强调说，"勒庞当然已经成功的已被去掉妖魔化、被正常制度化，这都是惊人的进步"。符号学家Cécile Alduy也肯定勒庞，"她的应被肯定的胜利是通过对所有主题的回应，比以前更加正常化，" Cécile Alduy周四是在France Inter上还指出，勒庞的姿态是做到是法国人，被她称为受苦人，到月底揭不开锅的人都代言人。 而马克龙谈及这些时更具有理性。

因此，政治学家让-伊夫-卡缪对法新社说，总统的这种态度 "可能加强了部分工人阶级选民对勒庞的看法，假如他们看了辩论的话"。

辩论会因此确认了对马克龙更有利的形势，他在民调中以54-56.5%的投票意向率领先于勒庞的43.5%-46%。

不过，双方都在周四声称取得了辩论会的胜利。

总统选举第二轮投票前的辩论，并没有爆炸性吸引观众，根据Médiamétrie的数据，昨天的辩论会，有近1560万电视观众关注了这场辩论，少于2017年的1650万。而且据专家介绍，根据传统上这些两轮辩论的情况，预计不会在选民中引发投票意向的强烈波动。