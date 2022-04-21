玛丽莲勒庞舌战未占便宜 但转为攻击马克龙傲慢

法国/选举

法国极右派国民联盟总统候选人玛丽莲勒庞今天指责法国连选连任总统候选人马克龙在前一天电视辩论中 表现出"非常轻蔑，非常傲慢"。辩论会后的民意调查评论指，马克龙更具有说服力。

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玛丽莲勒庞今天前往法国更多显示支持她的地方竞选催票，勒庞不失时宜攻击马克龙傲慢。但昨天晚上辩论会结束之时，玛丽莲勒庞并没有聚焦批评马克龙傲慢轻蔑。勒庞当时感觉良好，发挥良好，具有说服力。但新闻界评论马克龙或有被指责傲慢的危险。据勒庞今天批评说，“我面前的马克龙就是这么一个人，非常轻蔑，非常傲慢，包括他的坐姿表情。”

勒庞在罗耶（索姆省）与卡车司机会面的间隙举行的新闻发布会上说：“我不认为这会让任何法国人感到惊讶，他们自己五年来一直在忍受这种傲慢和蔑视。”

勒庞还批评马克龙阵营对她过度攻击，以及散布"假新闻"。

勒庞称，候选人马克龙的团队和 "马克龙本人 "的选择，就是要进行 "极其暴力、极其残酷的第二轮投票，充满倍增的谎言、假新闻。

这位极右翼候选人补充说："当我听到马克龙的政党En Marche的人谈论我的竞选大纲时，我都认不出来它，" 勒庞没有具体说明她的方案中哪些措施是被马克龙攻击针对的。

勒庞说她"完全有机会获胜"。

在勒庞支持者的反马克龙的嘲笑声中，勒庞随后登上一辆车，然后离开，她订好要与业界人士共进午餐。

勒庞今天下午在阿拉斯举行最后一次大型竞选会议。