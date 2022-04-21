马克龙与勒庞舌战后今又马不停蹄各赴新战场

法国/总统选举

在法国今年总统选举第二轮投票前唯一一场激烈的电视辩论后的第二天，总统候选人马克龙和勒庞今天再次出动，动员各自竞选团队，并试图说服未拿决定的选民，进行倒数第二天的竞选。昨天晚上的电视辩论，民意调查指马克龙更具说服力，领先达20个百分点。但勒庞阵营抓揪马克龙蔑视傲慢作指控，称马克龙仍然没有把法国人放在眼里。

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据法新社说，马克龙与玛丽莲勒庞这两个对手选择访问热门地区是塞纳-圣但尼和上法兰西，都说要在第二轮选举前三天更好地把脉回应法国人的头号关切即购买力，一些评论称乌克兰战争对能源和食品价格造成了影响。

这是马克龙与玛丽莲勒庞在昨天晚上近三个小时的辩论中引发冲突的一个主题，总统连选连任候选人为目前的 "盾牌 "措施和他的 "食品券 "项目做出辩护，而玛丽莲勒庞则主张减少增值税。

在投票前最后几天，马克龙在民意调查中的差距正在扩大，在54%至56.5%的意向范围内被赋予赢家的地位。不过，与2017年相比，赢区差距缩小，当时 "非右非左 "的候选人马克龙以66.1%的选票赢得了选举。

关于辩论是否改变了竞选方向？在周日晚上的判决之前，周四和周五的民意调查应该是回答的第一见证，辩论中马克龙显现占据了优势。

根据Médiamétrie的数据，近1560万观众观看了这场电视对决，比2017年（1650万）少了近百万人。

马克龙今天下午早些时候前往圣丹尼斯，专门讨论大都市最贫穷省份的 "住房困境和城市重建 "问题，然后成为法国2台晚上8点新闻的嘉宾。马克龙还将于明天周五在菲热克（Lot）举行最后一次竞选集会，该省在2017年曾大规模将选票投给他显支持。

而4月10日，塞纳-圣德尼省（Seine-Saint-Denis）也录得法国本土最高的弃权率，让法国法兰西不屈服党候选人让-吕克-梅朗雄（49.09%）远远领先于埃马纽埃尔-马克龙（20.27%）。而法兰西不屈服党领导人的选民在全国范围内拥有多达近22%之众，排在第三位，梅郎雄也因此特别受到两位决赛候选人的追捧。

据政府发言人、候选人马克龙的支持者加布里埃尔-阿塔尔（Gabriel Attal）在BFMTV上坚称，这位即将卸任的总统与让-吕克-梅朗雄的选民 "更为接近"。

梅郎雄要求不给 "勒庞女士一票 "，更希望在立法中实现 "第三轮"投票战略，以推动他成为多数派领袖当然成为总理。

法新社说，玛丽莲勒庞在辩论中多次陷入守势，预计她将在上法兰西大区，她在第一轮投票中在该大区下属所有五个省都获得高票，基本上都超过了马克龙。

今天中午在有近6000名居民的罗耶（Roye）镇停留后，她将于傍晚在加莱海峡省的阿拉斯举行最后一次竞选会议。 在这个法国本土第二大贫困地区，玛丽莲勒庞将特别提出关于提高购买力的建议。

根据Ipsos/Sopra Steria对大约12000人的民意调查，购买力议题在那些会投票给玛丽-勒庞的人中排名第一（65%），其次是移民（53%）和违法行为（32%）。

在会投票给马克龙的选民中，购买力也排在第一位，但只占49%，几乎与乌克兰战争（44%）持平，其后是环境（36%）议题。

民意调查分析称，"投票给马克龙的人比投票给勒庞的人更多的是女性，更年轻，受教育程度更高，更城市化，显然更左翼"。