法国向乌克兰提供凯撒车载炮和米兰反坦克导弹

俄罗斯侵乌战争

法国将向乌克兰提供155毫米凯撒系统车载炮，这一机动性极强，安装在全地形卡车上的火炮的杀敌效力已经历了实战检验。法国总统马克龙周五对『西部法国报』宣布了这一消息，直到目前，法国当局一直对乌克兰提供何种武器守口如瓶。

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尽管3月9日法国世界报披露，法国已向乌克兰提供了米兰号反坦克导弹。但法国政府在向乌克兰提供军火方面一向保持沉默，直到4月中旬，当局笼统承认向乌克兰送去了一亿多欧元军火，同时宣布将帮助乌克兰持续提升“军事能力”。

在星期五出版的『西部法国报』上，正在竞选连任的法国总统马克龙在记者问及法国向乌克兰提供了何种重武器时首次披露，“我们正在提供（......）大量装备，从米兰反坦克导弹到凯撒系统自走炮，包括几种类型的武器"， "我认为我们应该继续走这条路。他补充说："我们的红线是不参与战争。”

爱丽舍宫并没有说明法国交付的米兰导弹和凯撒炮的数量，理由是以避免 "提供可被俄军利用的行动信息"。一些法国媒体援引内部消息称，法国将从法军提取12辆凯撒炮系统，用于装备乌克兰军队。

从法军武库中提取的米兰反坦克导弹早已送抵乌克兰，而“凯撒车载炮”将在“未来几天送达。”同时，四十几名乌克兰军人从周六起在法国接受培训，以熟练掌握这一火炮系统的运用。

根据法新社报道，法国军队目前共拥有76辆凯撒炮，到2025年，法军应装备至109辆。

法国军事专家指出，凯撒号是法国炮兵的旗舰。这种射程为40公里的155毫米车载火炮在北约组织中尚无对应的武器。它在阿富汗和2017年收复伊拉克摩苏尔期间创造了奇迹。

该系统机动性极高，可快速部署，且操作方便，五个人就足以操纵，作战时，当前面的观察员发现目标时，他所要做的就是用激光指示器扫描目标，自动传送精确的坐标。然后就可以开炮了。凯撒炮每分钟可发射六发炮弹，射毕随即离开，以躲避敌方炮击。

凯撒炮口径为155毫米，安装在全地形卡车上。能以高精度击中40公里外的目标。现已装备沙特阿拉伯、丹麦和捷克共和国的军队。

目前已有包括美国、英国、捷克以及荷兰在内的多个北约组织成员国向乌克兰送去了重武器，美国总统拜登周四宣布再向乌克兰追加8亿美元的额外援助，包括72辆榴弹炮及其车辆和14.4万发炮弹。