法国大选今夜封麦 马克龙与勒庞将选战进行到底

法国/大选

今天周五（4月22日）是法国总统大选候选人造势拉票的最后日子。两名候选人马克龙与勒庞都在做最后的努力。

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法国大选造势活动今夜封麦：根据法国选举法，巴黎时间今天周五子夜到周日20点投票结束，法媒不得刊登、播报有关大选的任何新闻、分析与评论。

于是，寻求连任的马克龙与他的对手极右翼国民联盟的候选人勒庞，都在今天周五使出最后的力气动员拜票。尽管在周三的电视辩论后，马克龙的民调略有上升，大约55%-57%，但与2017年他以66%的民意领先勒庞相比，双方比分差距正在缩小。

法新社说，马克龙计划今天将到法国西南部洛特省（le Lot）的菲雅克（Figeac）举行最后一次大会，该地在五年前曾大规模投票支持他。

此外，马克龙昨天还前往巴黎北郊穆斯林移民集中的圣德尼省拉票，他混在人群中与人用手机拍照。据社会党Jean Jaures基金会在第一轮投票后公布的统计，在首轮投票中，近七成的穆斯林选民将票投给了极左翼候选人梅郎雄。面对反伊斯兰移民的勒庞，预计马克龙在第二轮将穆斯林选票收入囊中将不成问题。

而勒庞今天4月22日在接受欧洲一台（Europe1）和CNews的采访时，攻击马克龙与"人民"的关系是"有毒"的关系。她讽刺马克龙就像高居在奥林匹斯山的神仙偶尔下凡。勒庞说，真正的问题是，'我们能否通过拒绝像马克龙在第一轮那样，“专门从奥林匹斯山下来几天”，“就能把法国人从弃权主义中拉出来”。

法国极右翼候选人玛丽娜-勒庞今天将她最后的竞选活动放在法国北部加来海峡（le Pas-de-Calais），和索姆省（la Somme）的阿布维尔Abbeville市。勒庞在该市的首轮投票中获得了第一名。此外，她昨天在北部城市阿拉斯（Arras）也进入人群，与支持者拍照合影。

法新社说，在2017年当选总统时，马克龙曾承诺他将"尽一切努力"，确保法国的选民"不再有任何理由将选票投给（左右）极端分子"。然而，他失败了：现在，在选举期间，传统的左右两派联手遏制极右翼的"共和阵线"失去了力量，被“反马克龙阵线”追上，并驾齐驱。

这个电稿说，在经历了"黄马甲"运动到冠状病毒（Covid-19）等危机的五年期间，总统马克龙正在引起强烈的敌意。

据巴黎政治学院（Sciences Po）政治研究中心的一项调查，在玛丽-勒庞（Marine Le Pen）的票仓中，有38%的选民之所以选择勒庞，首要原因是阻挡马克龙重返爱丽舍宫。

马克龙昨天周四在巴黎北郊圣德尼之行中呼吁支持者们"加倍努力。他警告说“输赢还在未定之天。”

法新社引述专家说，在这最后几个小时里，两位决赛选手面临的挑战是动员弃权者去投票，说服犹豫不决的人，吸引极左翼候选人梅郎雄的选民们。梅郎雄在第一轮得到22%的选票。