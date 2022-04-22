法国对雷诺日产前总裁戈恩发国际逮捕令

前雷诺日产总裁戈恩案

法国南戴尔法庭今天4月22日对雷诺-日产前总裁戈恩发出国际逮捕令。据法新社说，该案主要涉及“滥用公司资产”和“洗钱”。

广告 继续浏览后续

68岁的法国-黎巴嫩-巴西人卡洛斯-戈恩（Carlos Ghosn）原定在东京接受金融渎职罪的审判，自从2019年底从日本逃出后，他一直住在贝鲁特。

法新社说，法国南戴尔检察官对雷诺-日产在阿曼的经销商苏海尔-巴万（Suhail Bahwan Automobiles SBA）之间近1千500万欧元的“可疑”付款感兴趣。

法国财经部长勒-梅尔今天被问及此事时拒绝做任何评论。

路透社说，戈恩的发言人今天周五说，戈恩对法国签发对他的国际逮捕令感到惊讶，因为戈恩一直在与法国司法部门合作。

华尔街日报说，法国南戴尔检察官办公室的国际通缉令还涉及四名美国人，他们被指控是戈恩的共犯。

法新社说，戈恩在2018年11月19日在登陆东京时被捕，他被控涉嫌在2010年至2015年期间，未向日本证券交易所当局申报他在日产的部分收入。

他的美国同事凯利（Grag Kelly）在同一天以同样罪名被捕。

戈恩先生后来被日本司法追加指控在2015-2018年期间也隐瞒了收入。

他被捕后不久，戈恩就被日产汽车公司和三菱汽车公司解雇。2019年1月，他离开了雷诺总裁职位，不久后，他谴责了日产为了避免与雷诺的合并项目，使"阴谋"，想把他拉下马。

法国司法介入

2019年2月，雷诺公司向法国司法系统报告，其前董事长戈恩在与凡尔赛宫的赞助协议中，为其"个人利益"获5万欧元的实物利益。

当年3月5日，戈恩先生被保释出来，并被禁止离开日本。但他在4月初再次被捕，然后于4月25日被保释。

6月4日，对雷诺和日产的荷兰子公司RNBV的审计显示，卡洛斯-戈恩有1100万欧元的可疑开支。

2019年9月，戈恩先生向美国金融监管机构支付了100万美元的罚款，以避免在美国因其递延收入而被起诉。

逃到黎巴嫩

2019年12月30日，卡洛斯-戈恩躲在一箱音响设备中，躲过了日本机场的管制，经土耳其抵达贝鲁特。

日本司法部门发布了由国际刑警组织转发的对戈恩夫妇及三名被指控的同伙的逮捕令。

2020年1月9日，黎巴嫩司法部门禁止戈恩先生离开该国，但该国不引渡其国民。

法律诉讼

2020年2月10日，卡洛斯-戈恩在荷兰法院起诉，要求日产和三菱汽车赔偿他1500万欧元的不公平违约金。

2月12日，日产在日本提起诉讼，要求戈恩赔偿100亿日元（超过8000万欧元）。关于这一争端的民事审判于2020年11月在横滨开始。

这位雷诺日产前首席执行官还在法国的工业法庭提起诉讼，要求雷诺提供25万欧元的临时退休补偿。

2020年5月20日，被指控帮助卡洛斯-戈恩逃离日本的前美国特种部队成员迈克尔-泰勒和他的儿子彼得在美国被捕。他们于2021年3月被引渡到日本。

2021年2月24日，三名土耳其国民因帮助卡洛斯-戈恩逃跑而在伊斯坦布尔被判处四年多监禁。

当年5月，卡洛斯-戈恩在荷兰被判处向日产和三菱汽车偿还500万欧元。

5月31日至6月4日，他在贝鲁特接受了法国调查法官的讯问，内容涉及他在法国的各种案件。但他不能在法国领土之外被起诉。

2021年6月14日，协助戈恩逃离日本的泰勒案在东京开审。7月19日，迈克尔-泰勒被判处两年监禁，他的儿子彼得-泰勒被判处一年零八个月监禁。他们都没有上诉。

7月22日，法国前司法部长拉希达-达蒂被起诉，罪名是 "被动腐败"和 "隐瞒滥用权力"，她在戈恩先生担任雷诺-日产联盟首席执行官时曾经为他提供咨询服务。

2022年2月27日，法国地方法官再次前往黎巴嫩，听取有关戈恩先生在担任联盟负责人时进行资金转移的证人。