马里： 法军谴责俄罗斯雇佣军伪造证据

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4月19日周二在马里军队接替后，法军全部撤出在马里北部的戈西营地

法国军队4月22日周五宣布有视频显示俄罗斯雇佣军瓦格纳制造假证据，这些俄罗斯雇佣军在马里的戈西附近掩埋尸体，栽赃法军。几天前法军已经把该营地交还给马里军人。

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一个叫做Dia Diarra账户周四发推，附上沙土里的尸体照片，说是法军在马里的戈西营地留下的乱葬坑。法军确定这是俄罗斯雇佣军瓦格纳的假账户，此前该账户在俄罗斯平台上曾经发推。

法国军队4月22日周五宣布在拍摄下的视频中有俄罗斯雇佣军瓦格纳士兵制造假证据，这些俄罗斯雇佣军在马里的戈西营地附近掩埋尸体，栽赃法军。

法国军方表示，在过去24小时法军在戈西营地附近部署了无人机，拍摄下的视频中看到瓦格纳士兵手持铁锹，用沙子掩盖尸体，有两名士兵在旁边拍摄，与Dia Diarra账户发推照片相符。这里距离戈西营地4公里，瓦格纳士兵开着东风汽车在这里穿行。法军首次完整拍摄下俄罗斯雇佣军瓦格纳制造假新闻来进行栽赃。

4月19日周二在马里军队接替后，法军全部撤出在马里北部的戈西营地，这属于法国结束在非洲国家马里执行“新月形沙丘”行动的重要阶段。

自从军人政权掌控马里后，法国在2月份决定完全从马里撤军。