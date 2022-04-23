法国大选 为支持马克龙 法国海外部长举办造势邀约华裔嘉宾

为支持法国总统候选人马克龙，20日至21日的晚间在巴黎第14区一活动场地，法国海外事务部长勒克努 ( Sebastien lecornu)举办一场支持者造势活动邀约华裔嘉宾。

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4月20日至21日的晚间在巴黎第14区的Salle la Passerelle活动场地，法国海外事务部长勒克努 Sebastien lecornu ，聚集了包括在巴黎警察局工作的法籍華裔賽琳娜女士，以及一些中国民主活动人士在内的支持者一起替总统候选人马克龙造势。

这场巴黎14区的举行的支持候选人马克龙的造势活动，从20日晚间19时一直进行到21日凌晨两点左右。为了有助于了解进入大选第二轮的现任法国总统马克龙与声势逼人的极右派总统候选人马琳娜勒庞两人竞选纲领上的政见与分歧，造势机会中特别安排时间予以分析评论。

上百名不同种族和肤色的法国人参与造势活动。与会的各国族群代表也纷纷上台简短致辞说明我和支持马克龙。本次聚会显示出的一项重大变化是，来自远东的足以收到了极大的重视。

会中，除了海外事务部长致辞，被邀请上台发言的来宾中有来自中国的代表 Phillipe Fu先生，前六四学生领袖王龙蒙，前北京中央音乐学院教授康巴汗，活跃于巴黎侨界的侨领小马哥，在巴黎警察局工作的法籍华裔赛琳娜女士等。

海外部长发表讲话的主要观点：面对选举我们不能撕裂法国族群，有很多已经生活在法国的各种各样不同肤色和族裔的移民，他们勤劳工作，努力缴税，尽到了一个法国公民的义务，他们都有了法国籍，都是货真价实的法国公民就应该得到法国社会的尊重，共同在马克龙总统的领导下共创法国和欧盟的未来。 部长也对目前发生在乌克兰的战争和人道灾难表示极大的愤怒。 他认为如果选勒庞女士出任法国下任总统，法国会丧失在世界范围的影响力，会对欧盟的团结发展起到破坏作用。 他也期待下一届政府会有更多的法籍移民或者后裔加入到政府各个部门和社会机构来为法国人民提供更高效和更完美的服务。

华裔警察赛琳娜表示，觉得非常荣幸在法国能够以一个归化入籍的法国公民投下神圣的一票选，出下一任法国总统带领国家继续前行，创造一个更好的欧盟、更好的法国。

前六四学生领袖王龙蒙的讲话指出，“民主是个好东西”,七十多年前中共党魁毛泽东曾经也发出这样的感叹，可是他一朝做了君王，大权在握就忘记了曾经的感叹和对中国人民所做的诺言，今天在中国大地上发生的所有悲剧再一次证明了：在人类的各种政治社会实验中，民主政治也许不是最好的，但是绝对不是最坏的，可以避免人类社会最大限度的人为的灾难！ 王龙蒙说;对比上海武汉北京最近的人道灾难，我可以负责任的说：“民主可以当饭吃”。