两个法国对决 马克龙总统胜选连任

法国总统大选

2022年4月24日，法国任期届满总统和中间派总统候选人马克龙在法国北部的勒图凯(Le Touquet)投票后离开时向支持者挥手致意。

地震没有发生! 马克龙胜选连任。根据巴黎时间周日Ifop20点公布的出口民调的临时结果，法国现任总统马克龙在第二轮选举中以58.0%领先极右翼国民联盟总统候选人玛琳娜.勒庞的42.0%。

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值得注意的是，从上一次大选到这一次，极右翼力量有了很大进展。两人2017年第二轮对决时，马克龙以66.10%的高票当选，而勒庞仅获得33.90%，这一次，勒庞突破40%。

仅仅几分钟前，一个巨大的悬念还令许多选民忐忑不安：因为法国选民星期天的选择被视为是一个历史性的选择，是在两个法国和两种世界观之间做出的选择。

两位候选人的方案相互对立，在欧洲、经济、购买力、与俄罗斯的关系、养老金、移民、环境等方面提出了截然不同的观点。在经历了从 "黄背心"到新冠疫情等危机频发的五年后，这几乎是两个相互对峙的法国。

为了应对他的对手，在第一轮比赛中以超过4个百分点的领先优势（27.85%）出线的马克龙重新启动了 "共和阵线"，以阻击极右派。

而国民联盟的候选人勒庞在她的第三次竞选总统尝试中，则在另一条战线上—外省对抗巴黎、基层对抗精英打赌："除去马克龙"。

在这两轮选举之间，两位候选人向激进左翼领导人梅朗雄的选民求情，梅朗雄在4月10日的第一轮选举中以近22%的选票获得第三名。

本次总统第二轮选举也被视为是一次历史性的选举，如果选择勒庞，一方面法国第一次选出了一位女性总统，同时也是第一次让极右翼领袖成为法国的领袖。无疑，法国政坛发生了一场大地震，其冲击力将超出国界，可以与英国脱欧公投以及特朗普2016年意外当选美国总统相比。

而现年44岁的前进党候选人马克龙的连任将代表着连续性，即使这位候选总统已经承诺要深入地进行变革，他承诺要把生态作为他第二任期，也是最后一个任期的核心使命。马克龙也将成为自2002年雅克-希拉克以来，20年来第一位连任的法国总统。

现在，一切都变得明朗，马克龙总统将在未来五年继续领导法国。接下来他还面临一个重大挑战：法国选民应在6月12日和19日再次被召集到投票站投票，新总统将寻求获得执政所需的多数票。

这次选举的另外一个特点是弃权率高，根据四家民调机构的趋同估计，周日第二轮总统选举的弃权率应达到28%，比2017年（25.44%）高2.5个百分点，但没有达到1969年的记录（31.3%）。

根据Ipsos Sopra-Steria、Ifop、Harris interactive和Elabe的数据，弃权率将为28%，与第一轮（26.31%）相比上升了1.7个百分点，这一轮的投票率已经很低，而Opinionway预计为27.8%。

2022年4月24日，法国任期届满总统和中间派总统候选人马克龙在法国北部的勒图凯(Le Touquet)投票后离开时向支持者挥手致意。