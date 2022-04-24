勒庞阵营选情夜观战全记录 勒庞：今晚结果本身就代表了一个巨大的胜利

法国/政治/选举

法国极右翼政党“国民联盟”总统候选人玛丽娜·勒庞（Marine Le Pen）4月24日晚在首都巴黎与她的支持者们共同参加了2022年总统大选第二轮选情夜集会活动。巴黎时间周日晚8点整，预估选举结果经电视揭晓后，勒庞时隔5年再次在第二轮选举中败北马克龙。不过，由于她的得票率较上一次有所提高，勒庞在随后的败选讲话中则强调：“今晚的结果本身就代表了一个巨大的胜利。”

广告 继续浏览后续

勒庞周日晚首先乘车抵达了位于巴黎圣云门的竞选总部所在地，并与她的竞选团队的主要骨干会面。随着时间的推移，勒庞一行在距离晚8点预估选举结果揭晓前大约一个小时，乘车抵达了位于巴黎西部布洛涅森林的选情夜活动举办地。或是为了秉承传统，或是出于经费限制，或是出于对其候选人选情的担忧，勒庞团队与马克龙团队相比并未选择在露天空旷地带举办支持者观战集会，而是在森林内的一家名叫阿美侬维勒酒店（Pavillon d'Armenonville）中举行了活动。

据勒庞竞选团队人员介绍，大约有3000名来自法国国内外的记者事前申请注册，以能够到该活动现场记录勒庞阵营对选举结果的反应。最终，仅有约500名记者被允许进入场地内采访。除了媒体从业者之外，约有500名来自法国各地的“国民联盟”党地方代表和勒庞的忠实支持者得以进场参加这一活动。活动举办地，分上下2层的阿美侬维勒酒店一共能容纳大约2000名宾客。

尽管活动一开始时到场的记者人数偏多，但随着预估选举结果揭晓的临近，勒庞的支持者也逐渐填满了该酒店1层的会议礼堂。值得一提的是，除了勒庞政党骨干到场外，她的竞选活动也延续了其动员家族的传统，她的姐姐玛丽·卡罗琳·勒庞等人也到场助威。在场的宾客们年龄不等，不过大都身着正装出席了当晚的观战活动。

酒店大厅内充满了法国国旗，勒庞随后发表败选演讲的讲台上也摆放有3面法国国旗，而并无欧盟的旗帜。受邀的来宾们可以享用由酒店方面准备的自助餐，他们同时还能向服务员寻求在酒瓶上印有“玛丽娜总统2022”定制标签的香槟酒。

据了解，为了应对可能出现的胜败结果，勒庞团队在预估结果经电视直播揭晓前准备了2份不同的演讲稿。她和她的团队在到达该酒店后便一直在2楼等待有关选举结果的最新消息，并对相应的演讲稿内容进行修改。据悉，两位总统候选人大约在电视台向民众宣布预估结果十余分钟前就提前得知了胜负。

最终，巴黎时间周日晚8点整时，随着电视机前的倒数结束，勒庞获得41.8%的得票率，时隔5年再次在法国总统选举第二轮投票中不敌获得58.2%投票率的马克龙。当现场大屏幕出现这一结果时，勒庞阵营的支持者们在酒店大厅内发出了大量的嘘声，有的支持者则相互拥抱以缓解他们对这一结果的失望。不久后，勒庞本人登上演讲台面对她的支持者在镜头前发表了败选讲话。

创下极右翼政党总统候选人得票率新高的勒庞在讲话中强调：“今晚的结果本身就是一个巨大的胜利。”她今次第二轮的投票率比5年前高出了约7个百分点。勒庞在演讲中说：“我们数百万的同胞们（他们）选择了国家的阵营。”她还不忘对此次竞选过程发出了批评，并称：“尽管有两周的不公平、残酷和暴力的方法，我们所代表的思想在第二轮总统选举的夜晚达到了新的高度。”

勒庞向她的支持者打气说：“有决心，我们比以往任何时候都更有决心。”她谈到：“我今天没有怨恨或怨气。”勒庞说：“我们已经不被看好了一千次。而他们则错了一千次。在这次失败中，我不禁感到一种希望。”

面对将于6月12号举行的法国国民议会选举，勒庞表示：“游戏还没有完全结束，因为几周后将举行立法选举。看到马克龙机械地夺取所有立法和行政权力的风险很大。这是任何爱国者都无法接受的前景。”

据勒庞本人介绍，她在发表讲话后向马克龙致电，承认败选并向后者加以祝贺。勒庞与在场的支持者们互动时说：“我非常尊重制度，所以我已给埃马纽埃尔·马克龙打电话，祝贺他的当选。”