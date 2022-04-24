法兰西第五共和国之奥朗德

法兰西第五共和国/ 法国2022年总统大选

弗朗索瓦·奥朗德1954年生于鲁昂，政治学法学出身，社会党人，2012年代表社会党出征法国大选，击败时任总统萨科齐，成为法国第24位总统，法兰西第五共和国第7位总统。奥朗德也是第五共和国第二位社会党人总统，在其第一任政府期间真正做到了政府人选男女数量平等。

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奥朗德和习近平，摄于2015年巴黎气候大会。 © AP

奥朗德执政期间，法国通过了同性婚姻法，延长了冬季禁止驱逐无家可归者法令的时长，召开了巴黎气候大会，军事介入马里，中非与中东，也受到了非法移民大潮，多起伊斯兰主义恐怖袭击的冲击，震惊世界的“查理周刊”事件即在此时发生，法国后针对恐怖组织伊斯兰国发起军事打击。

欧盟层面，奥朗德在希腊债务危机期间大力支持希腊政府，力保希腊留在欧元区，加上其他原因，法德关系一度紧张。英国脱欧公投期间，奥朗德多次向英国发出警告，公投结果出炉后，法德等一度因如何勾画欧盟未来而焦灼。

奥朗德任总统期间，法中两国高层频繁互动，继续在气候，经贸，投资，金融，科技等领域开展合作。卸任后，奥朗德再次访华，再次感谢习近平出席巴黎气候大会，因为“没有中国，就不会有巴黎气候协议的签署”。

经济方面，奥朗德执政期间法国民众购买力下降，中产阶级利益在税收上涨当中严重受损，并出现了“红帽子”抗税运动。其针对富裕阶层的税收政策也导致著名男演员“大鼻子情圣” 杰拉尔·德帕迪约等人从法国出走，被指责严重损害法国经济吸引力。虽然奥朗德做出反转失业率曲线的承诺，但法国失业率仍然增加，仅在他任期结束的时候略微下降。2014年，奥朗德争议性宣布用企业减税来换取创造更多就业岗位，2016年法国通过了劳动改革法。奥朗德五年任期结束时，法国的贸易逆差，公共支出，赤字占国内生产总值百分比等经济业绩指标恶化。

奥朗德的支持率动态不容乐观，在左派也不是很受欢迎。曾有媒体做过调查，显示他不受欢迎的五大因素有“不知治理，缺乏权威，缺乏大纲，一部分人反对同性婚姻合法化，以及经济承诺没能兑现”。此后受到政府政治金融丑闻和罗姆人驱逐事件的冲击，奥朗德形象日益恶化，支持率创造第五共和国新低，直到几次恐袭后的应对方式帮助他的民意支持度短暂回升，但也没能挽救颓势。对此，奥朗德解释称，并不是民众真的厌恶他，而是因为不理解他，而且“比起他上任的时候，法国已经好了很多”。2017年总统大选，奥朗德没有参选，这也是第五共和国第一次有总统不去竞选第二个任期。