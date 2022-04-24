法兰西第五共和国之马克龙

法兰西第五共和国/ 法国2022年总统大选

埃马纽埃尔·马克龙生于1977年底的亚眠市，他是法国第25位总统，法兰西第五共和国第8位总统。行政学院出身，从金融银行业做起，在奥朗德时期历任经济部长，工业部长和数字事务部长，2017年拒绝参加左翼初选，自成一党，联合左右阵营击败极右翼勒庞当选总统时，马克龙仅39岁，是上任时最年轻的法国总统。2022年4月24日，马克龙连任成功。

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马克龙在北京，摄于2018年。 © AP供图

国内经济方面，马克龙对税法和劳动法进行改革投票，以巨富房产税代替巨富税的改革为他招致“富人的总统”的称号。有批评声音指出，马克龙早年间的各类税法改革使最富有人群更加富有，而中产阶级和最贫困阶层则受益不明显，生活水平甚至下降。不过，马克龙的逐步取消住房税的政策，的确在家庭购买力方面收到了较为积极的回应。法国的失业率也在马克龙任期内出现好转，一度出现08年经济危机以来的最好数据，但反对者称这是前总统奥朗德的政治遗产，或更加是全球经济气候的结果。法国负债率在2019年约为国内生产总值的98%，赤字维持在国内生产总值的3%以下，直到接下来的新冠疫情打破了一切。

马克龙在教育方面也进行多项改革，推出新版高考，这并非没引发争议，就像他的司法改革一样。期间的参议院选举和市政选举对马克龙阵营来说是两记重击，黄背心运动也从2018年底开始登上政治生活舞台和国际焦点，并吸纳越来越多的其他对马克龙不满的群体，例如反退休改革人群，反新冠健康码群体，反新冠疫苗群体等，走上街头示威。

欧盟方面，抗住新冠疫情对经济的冲击，法国和一众成员国推出7500亿欧元新冠纾困复苏金计划；接纳难民的分摊问题上，马克龙遭遇中欧东欧国家的强烈抵触，又因为人权等其他问题时常与波兰和匈牙利领导人唇枪舌剑。难民问题上，马克龙时常被法国国内一些人权协会抨击为太过强硬，然而右派和极右则指责他太过松懈。

国际上，马克龙和美国的关系除了谈到欧盟要建立自己的军队，劝美国回到巴黎气候协定和伊朗核协议框架内，澳大利亚潜艇合同搁浅等话题之外还不错。马克龙在黎巴嫩危机，叙利亚内战，俄乌战争当中所扮演的角色都颇为活跃。他和中国领导人就抗击疫情，环境气候，中欧投资协定等保持对话，引述过邓小平的“黑猫白猫论”，也向中方提过人权问题上的关切。