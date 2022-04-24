法国总统选举第二轮：17点估计投票率63.23% 弃权率28%

法国总统选举/Live

法国4月24号举行总统选举第二轮投票，在第一轮的弃权率达26.31%之后，第二轮结果可能和2017年的空白票和无效票一样高，甚至更高，证明了数百万法国人拒绝在埃马纽埃尔-马克龙和玛丽娜-勒庞之间做出选择。

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17点公布的数据显示，第二轮的投票率为63.23%，弃权率估计为28%。

法新社报道，即使民调结果很微妙，在最新调查中，Ifop和Ipsos Sopra Steria研究民调机构估计弃权率在26%和28%之间，低于1969年第二轮的记录（31.1%），当时左翼选民大规模拒绝在 "白帽子和白帽子 "之间做出选择（即当时的第二轮对决这乔治-蓬皮杜和阿兰-波尔）。

但无论如何，这次的情况非常相似，在第一轮排在第三位的法兰西不屈服党的党魁让-吕克-梅朗雄的选民对第二轮采取的行动路线有很大分弃。让·饶勒斯基金会副主任吉勒-芬切尔斯坦分析说："有许多法国人觉得第二轮海报没有代表他们，他们要么投弃权票，要么默认。

另一位专家也表示： "最可能的结果是，弃权会增加，就像2017年那样。“，他分析认为，"如果这种现象再次出现，将证实法国目前正经历着基于两轮多数投票的制度体系与政治需求演变之间的错位，左-右两极在今天已经过时。”

民调专家（Ifop）弗雷德里克-达比（Frédéric Dabi）坚持认为，"参与问题将是绝对的核心，它将是选举的关键之一"。

这次法国总统大选 第二轮投票是在两个大校区放假的时候进行的，许多人正在外地度假。法新社引述政治学家文森特-蒂贝里回忆说。"在2002年，产生了一定的影响，特别是在巴黎地区，因此，巴黎地区的动员程度比其他地区低"，

报道指出， 部分不满的选民会在弃权和空白或无效选票之间做出仲裁，这让预言家的方程式变得更加复杂。