法国第二轮总统大选发生了什么

法国总统大选

任期届满的马克龙总统以绝对优势当选连任，欧美领袖纷纷祝贺，但是，在法国，极右翼势力达致从未达到的高峰，西印度群岛和法属圭亚那大规模支持玛琳娜-勒庞。

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马克龙总统连任

马克龙以绝对领先的优势战胜了他的对手、极右翼国民联盟主席玛琳娜-勒庞而再次当选为法兰西共和国总统，赢得新的五年任期。根据几家出口民调，即将离任的马克龙总统获得了超过58%的选票，这是自2002年实行五年任期以来，在职总统首次在共治之外获得连任。政府发言人加布里埃尔-阿塔尔称："这是一个历史性的结果，也是一个历史性的责任。”

极右“上顶峰”

这是玛琳娜-勒庞连续第三次参加总统竞选，也是第三次失败。本次决选她获得大约约42%的选票，但她无疑取得了极右翼候选人奔往爱丽舍宫之途的最好成绩。她在结果公布后对支持者称："我们所代表的思想正在达到新的高度（......），这个结果本身就代表了一个伟大的胜利。” 2017年大选时，她只获得了近34%的选票。她的父亲勒庞在2002年对希拉克的竞选中勉强获得了17.79%的支持率，但那是法国极右翼破天荒获得第二轮竞选资格。

“第三轮”

在第一轮投票中，激进左翼领袖让-吕克-梅朗雄名列第三，以近40万票之差错失第二名。 他在第二轮初步结果公布后立即为6月的立法选举进行动员。"他说："第三轮比赛从今晚开始，6月12日和19日，如果你们推举新人民联盟为多数，另一个世界仍然是可能的。”玛琳娜-勒庞也 "发起了立法选举大战"，她的发言人路易斯-阿利奥特号召 "民众集团 "起身反对 "精英集团”。

弃权率上升

与第一轮一样，周日的弃权率继续上升，但没有超过1969年的最高记录。据估计，约有28%的选民，即每四个选民中就有一个以上的人没有参加投票。弃权率比五年前（25.44%）高出2.5个百分点。而且与4月10日的第一轮投票（26.31%）相比，高出1.7个百分点。除了1969年创造的罕见记录，法国从来没有在第二轮总统选举中出现过如此高的弃权率。

这些投票给勒庞的海外领土

玛琳娜-勒庞感谢法国海外领土选民对她的支持。她称 "我们永远不会忘记那些被遗忘的法国”，她在瓜德罗普岛第二轮总统选举中以69.6%的得票率名列前茅，马提尼克岛（60.87%）、圣巴泰勒米（54.73%）、圭亚那（60.70%）以及圣皮埃尔-密克隆（50.69%）。相反，马克龙在太平洋地区名列前茅，与第一轮一样，他在新喀里多尼亚有61.04%，在法属波利尼西亚有51.80%，在瓦利斯和富图纳有67.44%。