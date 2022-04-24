马克龙大胜 但是极右翼大举挺进

法国总统大选

根据4月24日出口民调结果，法国现任总统马克龙以57，6%至58，5%遥遥领先玛琳娜.勒庞，但是，一个不容否认的事实是，败选的极右翼国民联盟领袖获得该党参加总统大选以来最高比分。

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20年前总统第二轮决选时，意外淘汰社会党候选人若斯潘，历史性闯入决选的玛琳娜.勒庞的父亲老勒庞最终以17，79%惨败于雅克.希拉克。2017年马克龙与玛琳娜.勒庞对决时，后者也仅获33.90%的选票。这意味着，在法兰西第五共和国，极右翼从来也没有像今天这样接近权力。

对于Ifop民意研究所所长弗雷德里克-达比（Frédéric Dabi）来说，"对于极右翼国民联盟的代表来说，为进入第二轮的权力对比从未如此接近"，该党代表获得了有史以来最好的比分。特别是这是20年来总共举行的5次总统选举中，毛利特右派( la droite maurrassienne)的继承人勒庞家族的成员第三次进入了第二轮选举。

这位分析人士强调：与2002年和2017年不同的是，"共和阵线 "不再像以前那样全体动员，支持勒庞女士的投票正成为 "越来越多的支持票而不是抗议票"。如果我们再加上28%弃权者的票，其中一些人，尤其是年轻人，不再认可自己在这一政治领域的地位。

勒庞女士的发言人之一洛朗-雅各布利宣称："所谓的玻璃天花板，我认为从今以后已不复存。”法国国民议会主席、执政党议员费朗承认，勒庞无疑具有吸纳愤怒和不满的才能，这意味着，政治斗争必须继续。

极右翼失败了，但是在法国的政治版图上，传统反对派从来也没有像今天这样粉末化，传统右派共和党以及传统左派社会党均已边缘化，而勒庞和她的国民联盟在对抗势力中独占鳌头。在反对派中，另外一个可以试着与国民联盟抗衡的是激进左翼---法国不屈服，另外一个极端力量。

深知形势复杂的马克龙提前开始打团结牌，他同意对他的计划进行修改，以吸引左派。这些计划包括，对推迟退休年龄至65岁进行更多的咨询，以及采取更重视生态的措施，并承诺未来的总理将直接规划环境保护。

但在进入第二任期的核心工作之前，马克龙未来几周还有繁重的工作，他的正式就职日期尚不清楚，但肯定会在5月13日之前。然后现任总理辞职，随即任命一位新总理并组建政府。

接踵而来的就是立法选举（6月12日和19日），新任总统马克龙将努力保持前进党在国民议会的多数党地位。如果前进党不能获得多数，马克龙将被迫实施“共治”。

而激进左翼领导人、在第一轮大选获得22%选票的梅朗雄热切期待着这场战斗，他本周号召法国人通过投票让法国不屈服党获得多数。