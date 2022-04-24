马克龙成功连任，如愿在巴黎战神广场庆祝胜利

2022法国总统大选

4月24日法国总统大选第二轮投票当晚，成功获得连任的现任总统马克龙在巴黎市中心的战神广场，与支持者共庆胜利。巴黎时间20点整，第二轮投票结果揭晓的那一瞬间，马克龙的支持者欢呼声响成一片。

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此前的悬念中夹杂着的不安瞬间烟消云散。聚集在战神广场上的支持者欢呼雀跃。和其它马克龙的支持者一样，手持法国国旗和欧盟旗帜的华裔人士Franc 向我们谈了他的感受：

Franc : （“这个结果）基本上也是意料之中吧。我感觉马克龙在第二个任期里会做得更好。结果比预期好，大概有58%的人投票给马克龙。我原来估计他（的得票率）可能在52%-56%之间，但他超出了这个预期。我觉得马克龙在既有的左派的社会党理念的基础之上，更好地融合了整个社会的一种需求。刚才我和身边一位法国选民有一个简短交流，他说：没有人是完美的。所以我们认为他在第二个任期里会做得更好。在第一个任期里，我们也看到了他很多的努力。而且，他很年轻，精力充沛。我们可以看到今天来了很多年轻的选民……代表了未来的一个方向。”

在场的支持者中不少人强调过去这五年虽有缺憾，但人无完人，尤其是马克龙政府这五年间走过了新冠疫情和俄乌战争两次重大危机。

在场一位讲中文的女士是第一次参加法国总统选举投票。她表示 : “我非常高兴马克龙获胜。我比较推崇他的主张，不赞同极右政党的主张，不支持勒庞。而且，对于中国来说，马克龙的政策会更好些。总体来说，他的中国政策是一种比较中立的态度，而勒庞从她此前的一些讲话来看，比较亲俄反中。”

4月24日这一天，马克成功突破了第五共和国治下的总统连任魔咒，成为首位没有经历左右共治格局，仍然得以蝉联第二任期的总统。选择在埃菲尔铁塔脚下的战神广场庆祝胜利，可以说也弥补了他五年前首次参选时的一点遗憾。五年前，马克龙原本就希望能在战胜广场庆祝竞选胜利，但战神广场隶属巴黎市政府管辖范围，而巴黎市长、社会党人伊达尔戈拒绝了马克龙团队的申请。马克龙只得退而求其次，在卢浮宫广场上举行了盛大的庆祝活动。

这是首次当选总统选择在这里庆祝胜选。马克龙的前任、社会党人奥朗德2012年在极具象征意义的巴士底狱广场与支持者共庆胜利，而右翼政党领导人萨科齐2007年当选时则选择了协和广场。