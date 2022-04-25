法国总统选举：掌握着未来的年轻人投了谁？

法国/政治/总统选举

4月24号周日举行的第二轮法国总统选举中，埃马纽埃尔·马克龙以58.54%的得票率再次当选，法国经济类报纸《回声》报刊文透析象征着未来的年轻人选票去向，并分析认为，马克龙赢了选举，但可能并不完全归功于年轻的选民群。

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文章作者Julia Lemarchand指出，如果只有年轻人在第二轮投票中投票，两位候选人马克龙和勒庞之间的得分会更接近：根据Elabe研究机构的数据，在去投票的介于18-34岁的人中，53%的投票给马克龙，47%投给了他的极右翼对手勒庞。

如果再细分， 其中18-24岁的人对马克龙的支持要比其他人群明确得多，当然这要将最年长的选民（65岁及以上）除外——他们是所有法国人中最支持马克龙的群体。同样是根据Elabe提供的数据，在年轻人中，有78%的学生支持了马克龙，而支持勒庞的只有22%。年轻高管的情况也是如此69%支持马克龙，31%支持了勒庞。

Elabe研究负责人阿德里安·斯米德分析指出："25-34岁的人显然比18-24岁的人更加分裂。他们的选举行为与其他工作年龄段的人更为接近。最后，最年轻的人与最年长的人更加相似，他们大多数显然投票给了埃马纽埃尔·马克龙"。

但如果就此得出最年轻的选民在马克龙总统的连任中起到了关键作用的结论可能还为时过早， 从数据上看，18-24岁的人只占他的选民总数的10%。35岁以下的人占22%，而在这个年龄段投票给勒庞的选民有26%。

18-24岁创下弃权新记录

值得强调的是，最年轻的投票族群第二轮投票中大量弃权，18-24岁的人是弃权冠军：根据Ipsos-Sopra-Steria民调公司的数据，他们中有高达41%的人在第二轮投票中没有去投票，这也比2017年多了7个点。在25-34岁的人群中也有同样的趋势，弃权率攀升了6个百分点，达到38%。据法国内政部称，这些数字远远高于已经创纪录全国平均水平的28%。

更需要提醒的是，年轻人在第一轮投票中大量都投给了法兰西不屈服党的党魁梅朗雄（18-34岁的年轻人中占32%），进而让他在第一轮取得第三，虽然未进入第二轮，但也显示出他在年轻人中的影响力。同时，由于在这场新的马克龙与勒庞第二轮对决中难以找到自己的定位，因此这些选民中有许多人选择弃权，或投了空白票。阿德里安·斯米德分析认为："在第一轮投票中投给梅朗雄的18-34岁的人的表现与梅朗雄所有年龄段的的选民相对吻合：41%投给马克龙（所有年龄段均为38%），20%投给勒庞（所有年龄段为18%），39%弃权（所有年龄段为44%）"。

最后，埃马纽埃尔·马克龙五年来失去了很多在年轻人的支持，这和其他年龄组趋势一样。2017年，在18-24岁的年轻人中，66%的人投票给了他，而2022年则是59%。这一7分的差距在25-34岁的人群中就上升到11分。相比之下，勒庞能够从中受益的比例也相对提高了。