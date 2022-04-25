美媒：马克龙连任法国对俄政策延续而普京失去了获得西方主要盟友的最佳机会

法国总统大选

2022年4月24日，法国总统马克龙连任成功后在巴黎战神广场举行的胜利集会上。

法国总统马克龙24日击败对手勒庞获得连任，欧盟及北大西洋公约组织成员国如释重负。《纽约时报》报导说，因为法国对欧盟及北约惩罚遏制俄罗斯侵略乌克兰的政策将获得延续，且法国在领导国际制裁俄罗斯和援助乌克兰武器方面扮演重要角色。

广告 继续浏览后续

报道引述39岁法国选民、厨师阿塔内(Sharif Attane)说：“我三天没睡，太紧张了，现在可以松一口气。我投票支持马克龙，部分归因于乌克兰战争。”

《纽约时报》的报道指出：法国国民通常不喜欢他们的总统，2002年以来没有一任总统成功连任，马克龙此次不寻常的取得第二个五年任期，反映他有效领导法国度过新冠肺炎疫情危机、重振经济、应对俄国入侵乌克兰，以及他在政治光谱中占据核心位置的政治机敏性。

美国有线电视新闻网（CNN）报导指出，由于勒庞在24日法国总统大选决选中失利，俄国总统普京失去了在西方获得主要地缘政治伙伴的最佳机会。如果勒庞赢了，普京可能会在欧洲和北约内部拥有一个伙伴，并且在联合国安理会五个常任理事国中有个盟友。

报道说，回顾过去历史，勒庞一直很崇拜普京，甚至在2017年竞选总统期间拜访了普京。勒庞以批评法国对欧盟和北约的承诺而闻名，并希望法国退出北约的统一指挥部。勒庞沿此路线做出的任何行动，都将符合普京破坏西方伙伴关系和联盟的地缘政治目标。

《华尔街日报》报道说：4月24日法国大选最后一轮投票将在欧洲产生深远影响，报道引述裕信银行(UniCredit)经济学家布科（Tullia Bucco）表示，马克龙连任，对于加强欧盟在新冠危机之后表现出来的团结和一致至关重要。布科称：“马克龙坚持认为，在世界大国彼此对峙的形势之下，有必要加强欧盟的经济和战略自主权，这一点在俄罗斯入侵乌克兰的事件中得到了验证。”她预计，马克龙当选，将会再次启动关于建立中央财政工具的讨论，以便为能源和国防等领域提供资金。受乌克兰战争影响，这些领域变得更为关键。