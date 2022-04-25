胜利后 马克龙急于解决法国深刻分歧

法国/马克龙

在一场揭示了法国分裂和极右翼飙升的总统选举之后，4月24日再次当选的埃马纽埃尔-马克龙面临重大挑战，他需要说服失望或愤怒的选民，并在6月的立法选举中赢得多数票，预计这将是一场激烈的战斗。

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法国世界报周一总结说，这是一次 "没有恩典的连任"，特别是由于"弃权率接近创纪录水平，极右翼首次超过40%的大关。

十字架报指出，尽管马克龙是自2002年雅克-希拉克以来第一位获得连任的法国总统，但他的胜利听起来也是一种"警告"。该报提到，"由于总统政权已经显出其局限性，民主比以往任何时候都处于一种不稳定的平衡状态"。

尽管马克龙在第二轮比赛中取得了58.5%的成绩，但他似乎并不具备赢得议会多数席位和自由推行其政策的良好条件。

这次法国总统大选创下两项记录：一是极右翼候选人勒庞得票率超过41%，2是弃权率达到28%，比上次多了4%。

法国将在6月12日和19日举行的立法选举，被认为是第三轮投票，选战将非常激烈。首先是极右翼的崛起，极右翼候选人勒庞比2017年跃升了近8个百分点。而以梅郎雄为首的极左翼阵营在第一轮也获22%的高支持率。于是，极左，极右，和中间派马克龙的互动，将对未来五年的法国产生重要影响。

马克龙应该意识到法国社会向“极左和极右”两方分野的严重趋势，他昨天胜选后强调称，不会延续之前5年的政策，而是要与大家一起发明新的治理国家的方法。他保证说，自己是所有法国人的总统，不会有任何人被遗弃在路边。

对于那些仅为阻挡极右翼而将票投给他的部分选民，马克龙昨晚向这些人强调说，他意识到，在未来五年，他必须为这些选票做的事情。马克龙也对极右翼选民说，他承诺将为他们的"愤怒和分歧"找到"答案"。

法新社说，马克龙上一个五年任期的特点是危机不断，从"黄马甲"运动的反制度抗议，再到冠状病毒Covid-19大流行病。而这场以大流行病和乌克兰战争为标志的运动，显示出强烈的民主疲劳。