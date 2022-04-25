马克龙获胜：欧洲避免了一场政治地震

法国总统大选

马克龙连任成功，支持者们举着欧盟旗帜和法国国旗在巴黎战神广场庆祝。

据德国电视一台报道，德国政府祝贺马克龙击败了勒庞，获得了法国总统选举的胜利。德国总理肖尔茨是周日选举当晚第一位电话祝贺马克龙获胜的欧盟成员国领导人。肖尔茨还在推特上表示，这是法国人对欧洲做出了坚定的承诺。他期待和法国继续保持良好合作。财政部长林德纳在推特上写道：一个统一的欧洲成了选举的最大赢家。

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德国右翼民粹选项党与众不同，该党党主席Tino Chrupalla向被击败的右翼民粹主义者勒庞表示了祝贺。他在推特上写道，我祝贺我们的合作伙伴勒庞取得的“强劲结果“。马克龙只是取得了一场假胜利，欧洲的路线变化是现实，从长远来看是无法阻止的。

在野党基民盟党主席梅尔茨则发推特警告说：德法合作的新起点现在是可能的，也是必要的。

德国媒体也大多松了一口气，但也发出了警告信号。

在弗莱堡出版的《巴登报》指出，游丝没有被扯断，马克龙仍然是法国总统。这位44岁的年轻人在决赛中以超过十个百分点的优势战胜了右翼民粹主义者勒庞。这是一场不可撼动的显著胜利。有了它，法国就免于走向勒庞追求的种族主义和反移民计划。欧盟不必担心，这位53岁的女子会与匈牙利总理维克托奥尔班一起炸毁整个欧盟。柏林也松了一口气。但人们不应该马上恢复正常生活。一个右翼极端分子差点成为法国总统的事实，不得不令人深思。

《莱比锡人民报》指出，法国和欧洲避免了政治地震，这是一场震撼人心的胜利。但必须对马克龙发出警告信号。他削弱了温和派政党，以致于只有极端分子留在他身边。而且，极端分子比以往任何时候都更强大。人们对马克龙草率的政策感到沮丧。该政策旨在提高效率，但没有受到人们的认肯。如果他想阻止民粹主义者在五年后的下一次选举中接替他，那他必须改变执政风格，让议会参与领导，通过讨论达成决定。