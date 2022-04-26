法国新冠一周新增97,498例、24小时1,932新例+死亡167人

法国公共卫生部周二（26日）公布有关新冠疫情数据指出，法国24 小时内死于新冠病毒人数为 167 人，过去7天内的新增新冠确诊案例为 97,498例。

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根据费加罗报和法新社的报道，法国公共卫生部公布的新冠疫情每日报告指出，周二有 167 人死于新冠肺炎。 目前总共有 24,702 人因此住院（周一总数为 24,980 人），其中包括过去 24 小时内的新增确诊人数为 1,932 人。法国目前有1667名新冠病毒患者正接受重症监护治疗。

法国公共卫生部门报告，法国新冠病毒的新增感染病例为97,498 例。法国过去平均每周的新增感染人数平均为 85,588 人，而前一个一周内的新增感染数据曾为93,238 人。

根据卫生部门数据，法国5432 万人至少接种了一剂疫苗（亦即占了总人口的 80.6%），5342 万人完全接种疫苗（占总人口的 79.2%）

另据世界卫生组织 (WHO) 周二表示，减少新冠病毒的检测会危及到对病毒的监测 世卫组织哀叹道，世界各地对于新管不到检测筛查活动的急剧下降，这正迫使世卫组织 面对一种仍在肆虐并继续演变的病毒所采取的因应措施，作“盲目”的飞航。

世卫组织总干事谭德塞博士(Ghebreyesus)发表声明指出 ：“面对致命的病毒，无知不会带来幸福。”

谭德塞在日内瓦的一项新闻发布会上说：“在全球范围内，报告的新冠病例和死亡人数等的数据继续下降，这非常令人受到鼓舞。 上周，向世卫组织报告的全球新冠死亡人数刚刚超过15,000 人，这是自 2020 年 3 月以来，统计每周死亡人数最低的一次。”

谭德塞敦促要谨慎行事，因为在没有检测的情况下，世卫组织收到的有关传播和测序的信息会更少。 他说：“这种情况会让我们更加无法看到这个病毒的传播和演变模式。”