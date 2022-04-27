法国左派今展微妙谈判 为夺总理大位？

法国/立法选举左派联合

法国总统大选中第一投票斩获22个百分点选票的梅郎雄麾下法兰西不屈服党，成功拉动垂头丧气的社会党今天谈判联合竞选即将开始的立法大选。左派其他党派，也在与法兰西不屈服党接触谈判，共推议员候选人名单，以期拿下法国国民议会多数席位，逼迫马克龙与梅郎雄共制。

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据世界报今天报道称，被任命为社会党（PS）与法兰西不屈服党La France insoumise（LFI）的立法选举谈判的Pierre Jouvet证实，今天周三上午他与左派联盟的一个代表团会面，包括Manuel Bompard和Adrien Quatennens--会议将在该运动的总部举行。圣瓦利埃（Drôme）市长周三在南方电台说，与梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）阵营的 "联合是可能和必要的"。他也批评社会党PS内部这条联合路线的异见者。

Pierre Jouvet严批 "那些想继续去投靠埃马克龙的人，他讽刺说，"让他们去吧"，但另一方面，他把自己说成是社会党内新一代的代表，脱离了奥朗德的框框。他说，"我的印象是奥朗德并不完全同意[与法兰西不屈服LFI的和解。那又怎样？" 他指责这些大佬过时了。他称，"我对这些大象说：别管我们了。你在社会主义党处于最高水平时破坏了它。" 当提到前总理瓦尔斯的名字时，他又加了一层：“当人们和我谈起这些给每个人贴上社会党标签的人，而他们已经很久就不是社会主党人了。”

为了获得一个 "有能力执政的左派"，Pierre Jouvet试图强调与法兰西不屈服的共同点，同时尽量减少差异，这一切都是为了遵循 "法国人民希望看到左派团结的意愿"。

据世界报说，法兰西不屈服党与社会党今天接触谈判之时，法兰西不屈服与绿党讨论，据称已经有眉目。据EELV的Julien Bayou说，谈判正在取得进展，但在欧洲和核电方面仍然有红线分歧。

巴尤Julien Bayou称赞成与La France Insoumise (LFI)就立法选举达成协议，EELV目前正在与他们进行讨论。 绿党同意组成一个左翼力量的 "联盟"，但不是向法兰西不屈服党 "insoumis "靠拢。他透露说，国际问题--两党在这方面的分歧很大--在谈判期间被搁置，以便向前推进，也因为 "国际问题实际上不是国民议会的领域"，而是 "总统府 "的领域。

关于梅朗雄的方案中提出的60岁退休的问题，虽然绿党总统候选人雅多在总统竞选期间恳求将离职年龄维持在62岁，但巴尤认为：我们仍然可以讨论。绿党要求法兰西不屈服 "La France insoumise提供他们的退休精确数字。绿党称，能够在60岁退休是一个美丽的雄心，[但]它需要我们不能放松在其他领域的努力。例如，关于生态转型。

关于欧盟建设这一主要分歧领域，巴尤称昨天划出了第一条红线，与雅多的说法相似："不存在组织一个自选的欧洲问题（......）。不存在让法国退出欧洲的问题。当被问及EELV和PCF在核电问题上的对立立场时--共产党人希望依靠核能来实现社会脱碳，而生态主义者则希望摆脱核能。据巴尤重申绿党的立场，否认已经达成协议就此公投咨询，并重申："对我们来说，不会有此协议。"如果你告诉我，我们必须离开欧洲，回到核领域，那就没有绿党参与其中。"

关于与LFI谈判的绿党议员人数，"我们最后的报名是在165个选区上的15%到20%左右，"巴尤说，或者说是绿党的三十个席位。他还说，梅郎雄赞成将立法选举绿党的旗帜改为 "人民生态联盟"，但被绿党拒绝了。

"无论如何，我们说，如果让-吕克-梅朗雄选择在立法选举中提出与总统选举相同的政治提议，它将产生同样的效果"，即不团结和无法上台，这位生态学家推测。至于结束谈判和可能达成协议的日期，"必须有可能在本周末或本周末完成"。