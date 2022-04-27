马克龙称要接地气 或遭民众扔砸西红柿

法国/马克龙

法国总统马克龙今天到巴黎远郊走访法国民众，称多与法国人接触并寻求接地气。这是马克龙连选连任成功后，第一次出行。在巴黎瓦勒德瓦兹，马克龙既受到民众欢迎，也遭到反对者嘘声要他辞职下台，还有人向他投掷西红柿和其它投掷物。

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法国总统马克龙今天在访问瓦勒德瓦兹时，被一个扔向他的西红柿击中。据RTL今天报道称，马克龙今天前往塞尔吉-蓬图瓦兹市（Val-d'Oise）气氛有热度。掌声、口哨声、"马克龙辞职"嘘声。

新连任的总统马克龙甚至被投掷物击中。根据当时拍摄的影像，那是一个西红柿。马克龙对这一行为显然没有准备。同时，据称还有其他投掷物被掷向马克龙。当时人群爆满。该报道称，不知道这一西红柿攻击行为是否是故意的。

这并不是马克龙第一次成为投掷物袭击的目标。此前，2017年3月，在他当选之前，他在访问农业展览馆时曾被一个鸡蛋击中。2021年6月，马克龙甚至在德隆河畔被打了一巴掌。

投掷西红柿事件在总统官方卫队中引起了一定程度的恐慌。马克龙的保镖们决定部署了一把防弹伞。在这之前，作为预防措施，马克龙只向有顶盖的圣克里斯托夫市场撤离躲避。

据法新社现场报道称，马克龙在巴黎西北郊Cergy-Pontoise的一个市场访问时，被樱桃番茄投掷但没有击中。当时马克龙在各摊位中间与围观者交谈时，几个装有樱桃小番茄的袋子被扔向总统的方向，但没有砸到他。

在总统前往有蓬顶市场之前，总统的安全防卫短暂地部署了一把 "保护伞 "。

马克龙的随行人员否认有投掷物击中了总统，并解释说，当时由于人群热爆骚动，保护伞被打开了。

据在场的法新社记者说，这次出行是马克龙连任以来的第一次，总体在友好的气氛中进行，热烈拥挤主要是与很多人希望见到总统有关。

RTL报道称，塞尔吉-蓬图瓦兹人用掌声和口哨声给马克龙一个奇怪的欢迎。

尽管如此，在总统在长长的人群中行走问候的整个过程中，气氛仍然是火爆。

稍早，据总统府爱丽舍宫表示，马克龙今天访问塞尔吉（Val d'Oise）的一个工人阶级区，与居民、店主和年轻企业家会面，这是他连任后的第三天。

尚未开始第二任期的总统预计将于今天深夜在巴黎西北部约30公里的塞尔吉区的圣克里斯托弗市场广场举行会议。

据总统府解释说：这次旅行说明了共和国总统自2017年以来的愿望，即深入实地，与法国人接触，与他们交流，倾听他们的关切、期望和需求。

马克龙还将会见来自 "Les Determinés "协会的年轻企业家，根据该协会的网站，自2015年以来，该协会为自己设定的目标是为 "每个人提供实现其创业梦想的可能性，没有障碍或限制"。

法新社说，此行将是马克龙自周日晚间在巴黎Champ de Mars庆祝以58.5%的选票战胜国民议会候选人玛丽娜-勒庞以来的首次公开亮相。周二，他前往在巴黎的竞选总部感谢他的团队。

周三下午4点，马克龙将在荣军院主持向4月13日去世的96岁的米歇尔-布凯致敬的仪式。

然后，在星期四，他将主持部长会议，并在克拉马特（Hauts-de-Seine）的佩尔西医院探望在行动中受伤的士兵。

星期五，马克龙将前往上比利牛斯省，纪念他的祖母杰曼-诺盖斯（Germaine Noguès），她于2013年去世，被安葬在蒙加耶尔。4月6日，在TF1节目中被问及他的选举后计划时，他就说：“就个人而言，我将去比利牛斯山给我心爱的祖母的坟墓献花。”