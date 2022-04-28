法国政坛左派两大党谈判：没有不可逾越的鸿沟

法国政治

法国政坛左派两道党——法国不屈服党（La France Insoumise）和社会党之间的历史性谈判会议，周三开始，据双方与会主角的话说，会议是"积极的 "，这与此前法国不屈服党和生态绿党之间对有关战略的讨论和持续的实质性紧张形成鲜明对比。

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法国不屈服党首席谈判代表邦帕德在会后告诉记者， "我们不觉得是和两三年前的同一个社会党的人，在一起讨论"，邦帕德已经分别和生态绿党（EELV）、法共（PCF）和新反资本主义党（NPA）进行了一个多星期的双边会谈。

在总统选举第一轮投票中，让-吕克-梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）稳居第三（21.95%）之后，法国不屈服党展示出了通过赢得6月12日和19日举行的立法选举，让梅朗雄争取出任总理职位的雄心壮志。

根据上周六公布的Elabe民意调查，六成的法国人希望选出的大多数议员站在下届总统马克龙的对立面。新当选的马克龙决定展示更多亲民的社会形象，周三，他去了巴黎附近95省的塞尔吉市，这个城市有48%的选民投票支持法国不屈服的领导人。

邦帕德（Manuel Bompard）表示，在社会党总统候选人伊达尔戈（Anne Hidalgo）针对梅朗雄进行的进攻性总统竞选活动，助长了双方多年的深度分裂之后，与社会党之间"没有什么讨论点是不可逾越的"。邦帕德说："很明显，他们希望表明与前总统奥朗德的社会党决裂，对废除新劳工法（ Loi El Khomri）、第六共和国、以及冻结价格等议题，他们毫不费力地承诺同意，而这些都是我们党的重要标志”。

社会党发言人Pierre Jouvet则表示，和法国不屈服党 "进行了建设性的讨论，使我们能够在某些方面取得进展，我们之间没有不可逾越的障碍 "来达成协议。

不过，邦帕德还是提醒说，"我们现在正在等待社会党的公开声明，以便让这些交集汇合点成为正式的共同目标，我们在未来几天将看看是否会发表声明，如果是，我们就可以继续进行讨论"。