法将在荣军院告别离世演员雅克·佩林 (Jacques Perrin)

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法国知名演员兼导演雅克·佩林 (Jacques Perrin)离世，享寿80岁。儿子亲口向媒体证实，表示“爸爸是平静离世的”。29日下午将在荣誉军人院为他举行告别仪式；法国国防部长弗洛朗丝·帕利（Florence Parly）将参加他的追悼仪式。

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纵横电影圈65年的他，在生前带来无数经典作品，拥有高达70多部长篇电影作品，并在1966年以义大利电影“Almos'a Man”拿下威尼斯影展“最佳演员”奖，并出演“The Chorus”、“Cinema Paradiso”等知名电影，在影坛实力备受肯定。

雅克·佩林 (Jacques Perrin)不仅是名演员、导演，他在27岁创立了电影制作公司，并亲自参与制作，独具法国风格的纪录片甚至受到全球关注，其中纪录片“Ature Oceans”更获得法国凯萨电影奖“最佳纪录片”殊荣。

本准备2023年上映的电影“最后的男人” Les derniers hommes 成为他的遗作，描写的是《外国军团》( la Légion étrangère) 的故事。