马克龙2.0版前夕政府今作告别

法国/部长联席会议

法国政府部长联席会议今天破例从星期三移至星期四举行，但在连选连任的马克龙组建新内阁之前，上一届政府的最后一次联席会议，被称作是告别聚会。

广告 继续浏览后续

法新社今天说，是时候告别了：法国部长会议于周四中午召开，这是马克龙“一世”时代的最后一次会议，各方都在等待第二个五年任期的新政府组建，但到目前轮廓非常不确定。

现场报道称，这一次会议气氛轻松，因为在最后通过技术法案的会议议程后，还为马克龙身边的40名政府成员罕见犒劳 "自助午餐"。

据文化部长Roselyne Bachelot周四在LCI上说："会议将是欢快和喜悦的，"但她说，早前就有部长下课后会有某种忧郁症，因为 "当你离开一个部长职位时，总有一个空虚的时刻"。

在马克龙连任四天后，部长和国务秘书们仍在等待命运发落，这位国家元首在他的日历上和他的组阁计划上都保持着悬念。根据行政部门内部一致的消息，预计下周之前不会有新任命答案。因此，据一位部长说，这些过渡时间正变成 "对每个人都难熬"。他警告说：“马克龙会慢慢来。现在谈论这个问题是不是有点无意义？”

周三，在突然访问巴黎远郊塞尔吉（Val-d'Oise）的一个市场时，总统保证，下一任政府首脑应该 "重视社会问题、环境问题和经济生产问题"。

马克龙希望能为立法选举（6月12日至19日）定下的基调，此前他已经选择了两位来自右翼的总理，一位更技术化的（爱德华-菲利普），另一位声称是 "来自地气"的（让-卡斯特）。最重要的是，还有一个在2017年许诺但从未实现的 "愿望"，即有一天他任命一名妇女担任这一职务。

但最后，随着对2027年的胃口越来越大，有必要遏制一个无疑比上届立法会期间更加躁动和复杂的议会，此时马克龙需要议会强有力的大多数。

至于现政府中是否有人会被留任？行政部门的几个消息来源预测会有一个强有力的新人新面孔的大幅更新：据一位部长说，"我不确定会有很多幸存者"。

布鲁诺-勒梅尔、杰拉尔德-达尔马宁、奥利维尔-韦兰、奥利维尔-杜索普特、加布里埃尔-阿塔尔、塞巴斯蒂安-勒科努和阿梅利-德-蒙查林据称似乎都将继续留任。但是，让-米歇尔-布兰克尔、佛罗伦萨-帕利、埃里克-杜邦-莫雷蒂或玛莱娜-希亚帕呢？

同时，一个时期结束的气氛笼罩着各内阁部门，上周末，总理府分发了行政指示，文件归档用的各种箱子被送到了大部分部委。