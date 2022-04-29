巴黎2015年恐袭案：比利时率先判决监禁出炉

法国/比利时/巴黎恐袭案

在对被指控援助2015年11月13日巴黎圣战恐怖袭击事件肇事者的14人的审判中，比利时法院今天率先作出两项判决。今天的判决均为缺席判决，而且遭判决的罪犯据信已在叙利亚等地丧生。

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据法新社今天报道，被缺席审判的两人是萨米-杰杜（Sammy Djedou）和优素福-巴扎鲁伊（Youssef Bazarouj）。美国五角大楼于2016年12月宣布萨米-杰杜死亡。萨米-杰杜是比利时籍人。另一名也是比利时人优素福-巴扎鲁伊（Youssef Bazarouj），被怀疑在叙利亚与伊斯兰国（EI）组织的对外行动小组有关联，据称，他也于2017年在叙利亚战区被杀死亡。

比利时检方代表Véronique Melot要求对萨米-杰杜Sammy Djedou判处两年监禁，他被起诉为 "恐怖组织领导人"，此外，布鲁塞尔刑事法院已于2021年6月对萨米-杰杜作出了13年的判决。

比利时联邦法官还要求对因 "参与恐怖组织活动 "而被起诉的优素福-巴扎罗伊判处五年监禁，作为法院2021年2月决定的五年刑期的附加刑。

据庭审信息，来自布鲁塞尔莫伦贝克街区的优素福-巴扎罗伊在2014年加入了叙利亚的伊斯兰恐怖组织，参与恐怖袭击巴黎。检方说，优素福-巴扎罗伊与萨拉赫和布拉希姆-阿卜杜拉姆两兄弟以及11月13日审判中的另一名被告穆罕默德-阿布里尼经常接触。

自4月19日以来，共有14名被指控为2015年11月13日在巴黎和圣丹尼斯造成130人死亡的袭击事件背后的圣战指挥官的同伙在布鲁塞尔法院受审。审判将持续到星期一。

法新社说，这一审判与巴黎特别巡回法庭对20名被告的审判同时进行，其中14人出席了审判。在比利时的审判的对象，是被排除在法国司法程序之外，但被比利时怀疑曾运送、庇护或资助巴黎和圣但尼袭击的一些犯罪者的嫌疑人。

被称为 "巴黎之二 "的布鲁塞尔审判计划持续到5月20日。判决最迟应于6月30日作出。