法国驳斥马里政变当局指控

法国/马里

上周，法国军方揭露了在马里戈西编造的万人坑视频事件，法国并指责瓦格纳称私人安全保镖集团的俄罗斯成员是这次假埋人坑行动的幕后黑手。马里政府在4月27日星期三对此又作出了激烈的反应，指责法国军队从事间谍活动、颠覆活动和侵犯马里领空。但这些论点再次遭到法国反驳。

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据本台报道，法国总参谋部指责马里政变当局的指控 "值得怀疑"。就马里指控法国军机侵犯禁飞空域，法国军方发言人帕斯卡尔-伊安尼上校回应称，法国军队有权在该地区部署一架无人机。"部署在马里的法国部队是在 "薮猫 "部队驻扎协议的框架内部署的，该协议可以追溯到2013年3月，其中第5条规定了法国部队的行动自由，我们从未对马里犯过违规或间谍活动。"

昨天28日，法国军方发布了白色人种士兵在戈西营地进行体育活动的照片。根据巴黎的说法，这进一步证明了俄罗斯瓦格纳安全集团在当地的存在。

就如果有新的造谣威胁，军方发言人帕斯卡尔-伊安尼认为，法国方面已经准备好应对。"我们不断面临着虚假信息和抹黑运动，我们的主要武器是透明度和通过图像展示真相。如果有必要，我们将解密军事情报信息，以证明法国的诚意，首先是为了对付所有这些不适当地攻击法国军队的恶意作为。

报道称，与此同时，当地战斗依然激烈。周五，政府延长了其在4月14日设立的临时禁区（TPA）。在这个超过1000公里方圆的区域，当局称要禁止所有飞越。它现在包括戈西，并且更接近加奥。据巴黎方面分析称，设立临时禁区的目的是为了让瓦格纳集团的部署远离外国观察的视线。

此前，法国军队提供图片显示埋葬尸体真相，并揭露瓦格纳安全保镖集团的武装人员在埋人现场。马里当局曾指控法国军队撤离戈西营地附近发现埋人坑，并上传视频指控法国军人当时正在掩埋被杀害的人。此事件爆发时，正值俄罗斯军队遭指控在乌克兰基辅布查等地杀戮平民，挖有万人坑，犯下战争罪行。