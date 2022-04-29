法国4月份通胀持续上涨4.8% 房租涨幅2.5%

根据法国经统局 (INSEE) 4月29日星期五发布的数据，4 月份法国的通货膨胀率进一步上涨，并且年通胀率达到 4.8% 。与此同时，法国的物价一个月内又上涨了0,4%。

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法国经统局INSEE 的数据指出，4 月份法国的通货膨胀率进一步上涨，并且年通胀率达到 4.8% 。与此同时，法国的物价一个月内又上涨了0,4%,

这是继 2022 年 2 月至 3 月期间物价上涨 1.4% 之后，继续上涨了 0.4%。物价上涨速度正在放缓，但仍在继续中。

法国物价继续飙升：

根据法国经统局于 4 月 29 日星期五发布的估计，一年内通货膨胀率达到 4.8%。 继 2 月份的 3.6% 和 3 月份通胀率 4.5% 之后，4 月价格上涨较为温和，能源价格涨幅较小。 然而，能源价格年涨率在 3 月份跃增 29.2% 之后，4月份能源价格年涨率为 26.6%。

在食品、服务和制成品领域物价的波动正在加速中。 在第一项方面，食品价格年通胀率继3 月份增加了 2.9%。，4月份达到 3.8%。与 2021 年 4 月相比，制成品和服务价格上涨率分别增加了 2.7% 和 2.9%。

尽管通货膨胀率明显放缓，但欧洲的消费者价格指数仍处于历史高位。

在法国，3 月份的通货膨胀率达到了自 1980 年代中期以来的最高水平，

在 2022 年 2 月至 2022 年 3 月期间的 1.4% 之后，一个多月的时间里，通货膨胀率增长了 0.4%。

除了食品及能源价格外，经统局29日公布数据还指出，法国房租平均价格也上涨了2.5%。民调并显示，法国民众士气普遍低迷，消费力度减弱。