联合国对马里禁关法广及24台节目称沮丧

法国/马里

据联合国周五表示，联合国对马里称永久关闭RFI和France 24的广播 "深感沮丧"。联合国并对马里过渡当局对新闻和言论自由的攻击表达更广泛的关注。

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联合国人权事务高级专员办事处发言人拉维纳-沙姆达萨尼（Ravina Shamdasani）星期五在日内瓦举行的联合国简报会上说：“我们呼吁马里的过渡军事当局撤销这一禁令，允许独立媒体在马里自由运作。”

据联合国人权事务高级专员办事处发言人拉维纳-沙姆达萨尼Shamdasani说："这些禁止只是马里当局限制新闻自由和言论自由的一系列行动中最新的一次，而且是在马里需要更多媒体监督而不是更少媒体监督的时候作出。

联合国人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特的办公室继续记录关于马里许多地区严重违反国际人道主义法和人权的指控，该办公室称，我们仍然非常关注为进一步限制已经非常有限的公民空间而采取的措施。

在作出制裁RFI和法国24小时电视台的决定之前，马里军政府指责法国军队从事 "间谍活动 "和 "颠覆活动"。稍早法国军队在马里中部的一个目前已经交还给马里的基地附近由无人机拍摄视频。法广与24台报道揭露马里军队遭指参与虐待平民的消息。对马里下令停播法国国际广播电台和法国24台的决定，法国总统马克龙当即批评这一决定很 "严重"。

在与马里发生外交危机的背景下，法国于2月宣布撤出其部署在马里的士兵，这一反恐行动将于今年夏天结束。