5.1：法国左派政党重整的契机？

法国/左翼政党联合

法国总统大选后立法选举接踵而来，左翼各党正在法兰西不屈服党领袖梅郎雄号召下谈判团结重整旗鼓，联合进击立法选举，争取达到议会多数席位目标，把梅郎雄推上法国总理府宝座上。为此，5.1到来之际，梅郎雄呼吁左派各党摆脱自身失败的灰头土脸颓状，而抛弃永远失败的悲观。

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据法新社报道称，梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）周六在联合民主党中呼吁与他进行立法协议谈判的左翼政党走出 "永久的失败文化"，并对他们 "让自己被内部问题所困扰 "感到遗憾。

由法兰西不屈服党LFI领导的多边谈判在过去10天里连续经历了加速和瓶颈的复杂状态。4月10日的总统大选第一轮投票中，梅朗雄的22%的选票，立即在左翼占上了主导地位。而绿党EELV、社会党PS、法共PCF和反新资本主义NPA，选民得票都在5%以下。谈判主角们设定的最后期限，即周日，而且是5.1，即将到来。

梅郎雄说，"我们为左翼提供了一场将是胜利的战斗。它是联邦制的，不是吗？梅朗雄在《晚报》上感叹道，"左翼党有必要从失败中走出来"，并 "承担起获胜的雄心壮志"。梅郎雄痛惜地说“"对我们的一些伙伴来说，获胜是一个白日梦。他们有一种永久的失败文化。所以他们让自己被内部问题所吞噬了。”

法兰西不屈服党与绿党谈判显现有困难。与社会党谈判也遭遇困境，社会党内部强力反对投靠法兰西不屈服党。共产党的谈判立场也显示了距离。

就此，梅郎雄说他同意，"这不是一个与其他任何协议一样的协议：它是一个关于战略、方案和集体运作方式的协议。这不是一种选举策略"。他还说他是 "乐观的"："我认为我们会找到一个协议。我们希望明天（周日）就能解决这个问题。然而，梅郎雄警告说："人民不会接受被那些拒绝建立这个新的大多数战略的人，第二次夺走胜利。

提名名为“人民联盟”的左翼政党联合候选人的大会将于5月7日举行。