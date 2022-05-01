法国5.1大游行：工会先打响“第三轮”选战

法国/5.1示威

在马克龙连任总统一周后，法国各地于周日今天举行五一节游行。CGT、UNSA、Solidaires、FSU以及学生和高中工会都呼吁在这个介于两个主要选举活动之间的劳动节举行示威。各种诉求与影响所及，被称为工会先行“第三轮”竞选。

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据本台报道称，五一节游行，工会积极准备“第三轮”竞选般的街头示威活动。

团结工会（Solidaires）的共同代表穆里尔-吉尔伯特（Murielle Guilbert）说，在第一轮选民分裂和第二轮决斗让许多法国人渴望更多之后，五一集会 "具有相当强的象征意义"。"我们正从一个有多种痛苦的选举中走出来，而且极右派有可能上台，从工会的角度来看，这正是我们特别害怕的事情。但也有人认为，我们需要重新洗牌，因为我们不能再回到已经经历过的马克龙执政五年。"

当政治阶层将目光投向被爱丽舍宫竞选失败的候选人梅朗雄描述为第三轮的立法选举时，工会也因此正在准备他们在街头的第三轮选举。

CGT工会主席Catherine Perret解释说，“我们相信，五一节是总统选举和立法选举之间的第一个动员日。” Catherine Perret说，“至关重要的是，要告诉总统，当然，他已经连任，但他并没有获得新的社会倒退的授权。当然，非常重要的是，如果马克龙决定敌对，5月1日以及未来几周，他会看到街头的示威抗议"。

在工会的争议火线上，有养老金改革议题。彻底改革在2019年底、2020年初激起数周抗议的制度已不再有任何问题。不过，新版本还是引起了人们的不满。Catherine Perret说，"我们要说的是，我们完全反对将退休年龄延迟到65岁，" 她强调这还不是唯一的争议理由。

Murielle Guilbert还列出了一份期望清单："关于购买力，关于社会保护，关于在全国建立公共服务，关于拥有足够数量护理人员的医院"。还有对气候危机和对乌克兰战争的关切也应该被听到。

但并不确定五一节示威是否会吸引人群。

不过，CGT仍然很乐观，并寄希望于对年轻人的动员。其他工会则更为谨慎。此外，勃艮第大学政治学教授、《工会主义剖析》一书的作者多米尼克-安道尔法托指出，法国人对劳动节不太感兴趣。他指出："如今，5月1日不再能动员很多人去示威。几乎没有比工会会员更多的人上街示威，而且也不是所有的工会会员都示威。如果你看看上一个五一节情况，整个法国几乎没有超过十万的人在示威，算不上是一个声势浩大示威。

当然，新冠疫情使工会和雇员之间的联系松散并更加复杂，今年的劳动节正好是巴黎学校假期的中间时间。示威是否可以动员到工会以外的人群，即对总统选举失望的人，值得关注。据多米尼克-安道尔法托说，“这个五一节可能是这些选民、让梅朗雄和他的政党法兰西不屈服党La France insoumise动员的一个机会。”安道尔法托说：这可能是一种第二回合。

该报道称，在社交网络上，一些属于 "黄背心 "的账户也呼吁5.1进行示威。