20多名平民首次从马里乌波尔的亚速钢铁厂撤出

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯集中对马里乌波尔的围攻，周日早晨20多名乌克兰平民撤出位于马里乌波尔市的亚速钢铁厂，其中多是妇女和儿童。

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自从俄罗斯集中兵力加大对乌东城市马里乌波尔的轰炸和围攻，让这座位于乌克兰南部的重要港口城市成为一片废墟，该城市的亚速钢铁厂成为乌克兰人抵抗俄罗斯军队的最后一个重要中心。

守卫亚速钢铁厂的乌克兰军官帕拉马尔表示，今天周日清晨有大约25名乌克兰平民从这个巨大的亚速钢铁厂中撤出，他们多是妇女和儿童，也是首次成功撤离，他们离开数周来在该工厂的恶劣生活，已经被转移到约定的地点，我们希望他们能被疏散到乌克兰控制的扎波罗热。

此前数次从亚速钢铁厂的撤离尝试都失败。最新卫星照片显示亚速钢铁厂的所有地面建筑都被摧毁。

乌克兰总统泽伦斯基周六晚间在视频中表示，我们正在尽一切努力确保马里乌波尔的疏散任务能够顺利执行。

联合国秘书长古特雷斯本周四到访乌克兰首都基辅，承诺正在“尽一切可能”疏散在马里乌波尔的平民，他谴责了针对平民的“邪恶”行为，并敦促追究刑事责任。

自从2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，4月5日俄军撤出对基辅的包围，在俄罗斯启动攻击乌克兰军事行动的第二阶段后，目前俄军加大对顿巴斯的压力，试图在5月9日在莫斯科举行的大阅兵式上展现象征性成果。