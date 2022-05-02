法国极左领袖梅郎雄想当总理 跟绿党结盟

法国/梅郎雄

法国极左翼“不屈服党”和生态绿党阵营经两周谈判，终于在5月1日晚，就6月的立法选举，达成一项历史性协议。该协议规定，如这个极左-绿色联盟赢得立法大选，总理一职将由极左“不屈服”党魁梅郎雄出任。

广告 继续浏览后续

据法新社介绍，目前这个极左-绿色联盟仍在与法国传统左派社会党和共产党进行谈判，尽管这两个传统左翼政党日渐微弱，在第一轮投票中，社会党得票1.75%，法共得票2,28%。梅郎雄的极左翼不屈服党在第一轮碾压一切左派党，得票21.95%，仅次于第二名，极右翼候选人勒庞的23,15%。

联盟名称

之前，马克龙在马赛竞选集会上承诺，如果他连任，将任命一位直接主管生态事务的总理。现在，梅郎雄与绿党结盟，身上便有了更多绿色，有望将自己打造成一名“红配绿”总理。

据介绍，梅郎雄的不屈服党人与绿党的谈判首先就新联盟的名称达成了共识，在绿党坚持下，新联盟的名称突出了“生态”，加上极左翼标榜的“人民”和“社会”，于是就叫做“Nouvelle union populaire écologique et sociale ”（暂译：生态社会人民新联盟）。

欧盟问题

不屈服党人与绿党的实质性争论是欧盟问题，绿党担心不屈服党脱离欧盟的倾向，但“不屈服党人”强调他们的理论自2017年以来出现了非常真实的演变，那就是在出现僵局的情况下，他们不会再挥舞B计划要求离开欧盟，而是把重点放在“不服从”的概念上，通过“不服从”来阻碍欧盟某些方案的实施。

两党的协议还规定，有必要 "结束欧盟的新自由主义和生产主义路线"，但"作为欧盟的创始国，法国的政策不能是脱离欧盟，或拆散欧盟，或结束单一货币"。不过，倘若出现任何"阻碍"，"特别是经济和预算方面的阻碍"，可以"不服从"。

亲莫斯科和北京

至于在竞选中，绿党领导人雅多抨击梅郎雄“亲莫斯科”和“亲北京”，以及反北约，反对支持乌克兰的立场，双方谈判者做了最低限度的妥协。双方泛泛提出“寻求和平、尊重各国领土完整”和开始"改变全球主义合作"的原则。

选区换总理

据接近谈判的消息人士透露，这个协议包括极左翼承诺为环保主义者让出100个选区，同时协议规定，若极左-绿色联盟在立法选举获得议会多数，组成最大议会党团，那么，总理将让梅朗雄来当。

法新社说，争夺选区是一场艰苦的战斗。最初生态绿党在100个最"能赢"的选区中要求32个。但不屈服党还价打对折，激起生态大佬的愤怒。最后，不屈服党让给欧洲生态绿党等三派（EELV，Delphine Batho的生态联盟， Benoît Hamon建立的世代)共约100个选区，其中获胜概率非常高的大约30个。

此外，选区的地理分布也是争论的焦点。绿党希望得到他们在2020年市政选举中赢得的城市中心。2020年他们在波尔多、斯特拉斯堡和里昂取得了胜利，但在其他城市的战绩不太理想。在巴黎，他们得到了第三、第五、第八和第九选区。