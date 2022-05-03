向自由美好致敬 第75届戛纳电影节官方海报

戛纳电影节2022

2022年第75届戛纳电影节官方海报用尤金·凯瑞（Jim Carrey）饰演的电影经典《楚门的世界》通向自由的阶梯向稍纵即逝的美好和自由致敬，同时肩负承诺，不停迈向万象更新的真实世界。

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凯瑞饰演的楚门通往上方可以进入自由的阶梯，蓝色的天空布满白云，这是第75届戛纳电影节受到《楚门的世界》的电影启发，公布今年戛纳电影节官方海报。

戛纳电影节组委会在一份声明中表示，正如经典角色“楚门”小心翼翼地探索着他的世界的边界，戛纳电影节一直在探寻世界的尽头，以全新视角诠释世界。气候危机、人道主义灾难、武装冲突，引人担忧的议题层出不穷。

1998年上映《楚门的世界》凯瑞扮演的楚门是位保险代理人，在他一无所知的情况下，成为一名真人秀节目的明星。

该片由导演彼得·威尔（Peter Weir）和安德鲁·尼科尔（Andrew Niccol）联合创作，由威尔在1998年执导。影片的关键场景敦促观众不仅要体验现实和对现实描绘之间的边界，还要在操纵和宣泄之间思考虚构的力量。正如楚门在登上阶梯顶端时最终摆脱周边的谎言一样，戛纳电影节著名的红毯阶梯将引领观众踏入影院，探寻艺术家的真相。

戛纳电影节组委会表示如1939年和1946年的选择，戛纳电影节重申艺术和电影是思考的空间，亦是重建世界的之地。电影节没有忘记早在其创立之初就写进章程第一条的承诺：“国际电影节的宗旨是秉承全球友好合作的精神，展示并推广高质量作品，以促进电影艺术的发展。”

2022年第75届戛纳电影节恢复新冠疫情前的传统时间举行，从5月17日至28日。今年有24部长片入围参加角逐金棕榈大奖等不同奖项。

法国演员文森特·林顿(Vincent Lindon)担任本届戛纳电影节评审团主席，将带领其他八位男女各半组成的评委对本届戛纳入围电影的评选。