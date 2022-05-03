马克龙的就职典礼将于周六上午在爱丽舍宫举行

法国/政治

法新社周二从法国总统府获悉，在4月24日总统选举中获胜的马克龙，将于5月7日星期六在总统府爱丽舍宫举行低调的就职仪式，这是马克龙的第二个总统任期。

广告 继续浏览后续

据消息人士称，马克龙的就职仪式将于星期六上午11:00在总统府的礼堂举行，仪式将是“朴素的”，并将“尊重共和原则”。

根据之前的就职仪式所遵循的礼仪，在马克龙的就职仪式一开始，是宪法委员会主席法比尤斯宣布总统选举的正式选举结果。

马克龙在第二轮投票中以​​58.55%的得票率击败了国民联盟党候选人玛丽娜·勒庞，后者的得票率是41.45%。

随后，总统会被颁发荣誉军团大师勋位的大项链。然后，马克龙将向包括国会两院议长在内的嘉宾发表演讲。

中午时分，马克龙将在大炮的礼鸣声和共和国卫队管弦乐队演奏的马赛曲的伴奏下，检阅部队。

法新社表示，最后两位连任的法国总统，包括1988年连任的弗朗索瓦·密特朗和2002年连任的雅克·希拉克，也都选择了举行“朴素的”就职仪式。

周日是5月8日，是第二次世界大战停战纪念日，当天马克龙会参加在香榭丽舍大街和凯旋门下举行的胜利周年纪念仪式。