法国2022立法选举

法国传统左翼大党社会党4日与极左翼政党法国不屈服就今年6月的立法选举达成一项协议，倘若社会党内投票通过这项协议，该党将加入以法国不屈服党为核心的左翼大联盟，联手参加立法选举。

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倘若周三达成的这项协议在社会党内获得通过，这将是左翼不同党派四分五裂、各自为政多年后，首次达成一项历史性联合。

法国左翼政党近年来势力不断削弱，今年再次未能进入总统选举第二轮角逐。但在法国政治光谱中处于极左翼的政党法国不屈服党候选人梅郎雄在总统选举首轮投票中，以22%的支持率位居第三，仅以微弱差距，未能进入第二轮角逐。在其它左翼政党得票均未超过5%的情形下，法国不屈服党在左翼阵营的统领地位不言而喻。梅郎雄决心在立法选举中，联合左翼各党，在国民议会赢得多数，从而入主总理府，与刚刚获得连任的总统马克龙分庭抗礼。

自5月1日起，生态环保党和法国共产党先后与法国不屈服达成协议，参加梅郎雄倡议的所谓“新环保和社会人民联盟”。与社会党的艰难谈判也终于在4日达成共识。协议声明，社会党愿与该联盟共同努力，“阻止马克龙继续其不公正的粗暴路线”，并“击败极右翼势力“。根据协议，未来政府总理将是梅郎雄。社会党将在70个选区参选。但其中有多少选区有胜选希望不得而知。

不过，这项历史性的联合协议还需要经过社会党内全国委员会本周四投票表决。鉴于社会党在欧洲建设、退休年龄等议题上的传统立场与法国不屈服党严重分歧，联盟协议能否获得通过尚属未知。周三达成的协议在法国是否尊重欧盟规则议题上措辞模糊，在不屈服党坚持的普遍60岁退休主张上，加上了尤其针对那些工龄长或职业生涯缺乏连续性或工作艰苦者的内容。

社会党全国委员会周四晚间就该协议表决。该党重量级人物，诸如前总统奥朗德、前总理卡兹内弗等人此前都明确表态反对与法国不屈服党联合，认为尤其在欧盟议题上，这样的联合背离社会党根本价值。

目前没有任何民调预期这个左翼联盟有可能在6月的立法选举中赢得多数。法国的政府总理也并不是由选举产生，而是由总统根参照国民议会最大党团意见任命。鉴于法国现行的半总统制，紧接着总统选举展开的立法选举通常会选出与总统路线一致的议会多数。