马克龙的就职仪式将是朴素的并遵循传统

法国/政治

马克龙的第二个总统任期的就职仪式将于周六上午，在金光闪闪的爱丽舍宫礼堂里举行。据悉，就职仪式将是朴素的，并“扎根于（法兰西）共和国的历史”。

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根据法新社的报道，就职仪式举行时，爱丽舍宫的院子里将不会出现长长的红地毯，只有接待来宾的半长红地毯。另外，马克龙也不会穿越香榭丽舍大街。

总之，马克龙第二个总统任期的就职仪式不会像2017年他作为新总统上任那样壮观。此次的就职仪式将类似于前任法国总统的连任就职仪式，也就是说，1988年密特朗连任和2002年希拉克连任时的就职仪式。

法国总统府爱丽舍宫解释说，马克龙的第二个总统任期就职仪式，将遵循“政治和历史传统”，总统只是受托人。

至于就职仪式的程序，几十年前都确定好了，几十年来都几乎是一成不变的。

上午11点，马克龙将在亨德尔双簧管协奏曲第一乐章的音乐声中，进入爱丽舍宫的礼堂。

参加仪式的将有大约五百人：有他的家人，他的妻子布丽吉特，他的朋友，政府成员，以及国会两院的主要负责人等等。

前总统萨科齐和奥朗德以及前总理菲利普都受到了邀请，但爱丽舍宫周四无法确认他们是否会出席。

另外，按照可以追溯到中世纪的传统，荣军院的大炮届时会鸣21响礼炮。