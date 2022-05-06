中国加密货币巨头币安获准在法国登陆

法国/币安

中国加密货币巨头币安Binance在5月4日获得了法国金融市场管理局（AMF）的注册。币安Binance是最大的加密货币交换平台之一。这是中国币安国际化的又一步骤，该币安尤其瞄准欧洲市场。

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就中国加密货币巨头币安Binance在法国获准登陆，本台今天报道称，AMF的决定，使得中国Binance没有错过的通往欧洲的门户。据法国分公司的主管David Prinçay称，这一授权证明了中国币安公司 "认真对待并希望遵守国际监管机构的规定"。

币安被认为是世界上最大的加密货币交换平台，拥有9000万客户，但却遭遇了缺乏合法性困境。事实上，中国币安被美国和英国的监管机构盯，因为币安被指控缺乏打击洗钱的手段。

据该报道，中国币安与法国同类公司Coinhouse有竞争。

AMF的这项授权将迫使Binance遵守法国法规。但它被注册为数字资产服务提供商。但这为币安在法国本土部署营销和商业运作提供了可能性。

Binance在法国的野心包括：围绕加密货币创建一个生态系统，但也在中国与法国公司Coinhouse竞争。法国Coinhouse已经将自己视为未来欧洲加密银行的权威。