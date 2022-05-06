法国公卫署：新冠疫情得到控制但尚未结束

根据法国公共卫生署6日的盘点数据，法国各项新冠疫情传播指标均出现好转，感染率下降，因感染新冠需住院治疗的人数也在降低。但死亡病例整体数据依然偏高。专家预计，政府可能将进一步放松防疫措施。

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根据公卫署6日公布的最新数字，最近7天，每十万人的新冠感染率降至39%，显示病毒传播速度继续趋缓。虽然单日平均确诊感染人数仍然过万，但人数由7天前的80980降至如今的43865例。因感染新冠住院治疗的人数也从上周四的24130人，降至如今的21880人。

总统马克龙5日在部长会议上表示，疫情形势出现明显好转，未来几周将可以进一步调整现行防疫措施。

法国疫苗通行证、限制出行等大部分防疫措施在三月中旬就已经解除，公众只被要求在乘坐公共交通或进入医疗场所时佩戴口罩，社会生活正逐步恢复正常。不过，由于奥米克戎感染性极强，法国死亡病例虽然自年初起就出现下降，但整体数字仍然偏高，单日死于新冠的病例仍然过百。

向政府提供防疫建议的科学委员会主席Jean-François Delfraissy 6日接受法国新闻台FranceInfo 采访时表示，法国正走出目前的第五波疫情。未来几个月，法国以及欧洲情况都会比较令人乐观。他估计，到5月底时，法国每日新增病例的数字将跌落到五千到一万。他相信5月底6月初政府就会针对防疫措施做出政治决定。

不过，他也强调，疫情目前只是得到控制，但并未结束，无法预知会否在9月学校开学时或更早些时候，出现新的病毒变种。

变异毒株奥米克戎的两个变异体目前已令中国新冠疫情强力反弹。学界对这个两个变体的毒性所知不足，但目前掌握的情况显示，现有新冠疫苗仍能有效降低感染新冠重症及死亡的几率。

超过59%的法国人已经接种三剂疫苗，两剂疫苗接种率则接近80%。