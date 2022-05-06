法国就业与创业仍增但速度减缓

法国/私人企业就业

根据法国国家统计局今天周五公布的非正式估计，法国第一季度私人企业就业放缓，增长为0.3%，即净增66100个工作岗位。虽然有就业增长但显示速度减缓。因为在2021年第四季度，私人受薪就业曾增加0.6%，当时有评论预计法国结束积极的就业增长一年（2021年全年+3.5%，+677,700个工作岗位）。

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法新社引述法国国家统计和经济研究所的数据，总的来说，在2022年3月底，私人受薪就业人数超过了新冠病毒疫情危机前的水平，即2019年底的2%，增加389,700个职位。

具体来说，在今年第一季度，作为就业市场指南针的临时工作在连续七个季度的增长后略有下降（-1.4%，或-11,500个工作）。在2022年第一季度，临时就业仍然高于新冠疫情危机前的水平：与2019年底相比，+4.8%（增加37,500个职位）。

该统计不包括临时就业，所有部门的私人就业都在增加。但工业仍然低于新冠疫情危机前的水平。

工业部门，就业人数连续第五个季度增加为0.1%（+3,100个职位）。然而，这些增长并不能弥补2020年的损失（减少56,200个工作），因此工业就业仍然低于危机前的水平（-1.1%，即与2019年底相比减少32,900个工作）。

在市场服务业，私人就业在第一季度放缓（+0.3%，2021年最后一个季度+57,100个工作岗位之后，仍然有38,900就业增长）。在这个行业，就业率远高于危机前的水平：+1.9%，或与2019年底相比，+218,300个就业。

在建筑业，私人受薪就业再次增加0.4%（+6,000个工作岗位，此前为+6,300个），超过2019年底的水平5.1%（+73,600个工作岗位）。

最后，非市场服务业的私人受薪就业增加了1.2%（即+29,700），远远高于2019年底的水平：+3.4%，即+84,600个工作。