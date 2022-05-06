法国社会党与法兰西不屈服党结盟了

法国/左翼结盟

法国社会党（PS）理事机构周四晚间批准了与激进左派法兰西不屈服党达成的6月立法选举的联盟协议，此前，这个面临内讧威胁的组织内部进行了激烈的辩论。没有消息表明社会党就此齐心协力要与法兰西不屈服党力争议会多数，将社会党前叛将梅郎雄推上法国总理宝座。

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法国左翼协议汇集了社会党PS、La France Insoumise（LFI，激进左派）、共产党人和生态主义者，集中体现了部分左派在6月12日和19日的投票中推出577名共同代表争取议会获得多数的希望。

这个联盟聚集在同一旗帜下，即 "新生态和社会大众联盟"，梦想着将夺得的总理的制约权力强加给自由派中间派总统马克龙，马克龙刚刚在与极右翼候选人玛丽莲勒庞的竞争中再次当选。

法新社说，如果这个目标--被政治学家认为是不可能的--在左派中被广泛接受，那么协议的条款在一些已经参加立法选举的社会党中并不被看好，社会党被要求放弃自己的席位，而该党的一些领导人物也并不同意。

社会党全国委员会，即该党的 "议会"，在经过四个小时的激烈辩论后，最终以167票对101票，24票弃权通过了该与激进左派结盟的协议。

社会党赞成的人说，"这是一个澄清的时刻，这次投票说明我们属于哪个政治空间"，即属于左派，而不是属于马克龙。还有人说，该协议使我们回到了左翼，我们已经脱离了左翼。有人安慰说，"法兰西不屈服党不是左派的核心力量，他们只是暂时性的领袖。

反对城下签盟的人说，你们谈判的协议要求我们道歉、忏悔，否认我们社会党的部分历史。

有两点特别令人不快：社会党获得的选区数量--70个，而不是希望的100个。

根据法新社咨询的名单，在获得可派候选人的70个选区中，有20个选区是可以获胜的。现议会即将离任的议会有26社会党议员，外加3名相关代表。

面对这一协议，PS内部重新出现了新的分裂。有些人指责是屈辱，威胁辞离社会党。

不少叹息社会党今不如昔，要求认命。认为这是对一个在总统选举中以低于2%的历史性低分出来的社会党的拯救。这包括里尔（北部）市长奥布里Martine Aubry，一个社会党的历史人物就持这个观点。奥布里特别提到了左翼选民在4月的总统选举中所表达的 "强烈愿望"，即团结和联合起来。

对于这个左派结盟，专门研究法国左派的历史学家吉勒-坎达尔（Gilles Candar）分析说，现在判断还为时尚早。