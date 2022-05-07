连选连任：马克龙今低调举办仪式

法国/马克龙/连选连任仪式

法国总统马克龙今天在爱丽舍宫举行了一个冷静低调但具有象征意义的就职仪式。马克龙新的五年任期将在5月14日才正式开始。新总理的任命预计在这之后才会进行，一个月后的立法选举才是迫在眉睫的事情。马克龙的连任仪式多在视频与电视直播举行，马克龙随后在总统府花园举行阅兵式，主要纪念为法国反恐捐躯的军队士兵。

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继戴高乐、密特朗和希拉克之后，第五共和国治下的第四位连任总统马克龙的授职仪式与他的前任们一致，没有离开爱丽舍宫。因此，该活动基本上是一个电视仪式，在所有主要频道上进行直播。

上午11点，马克龙在亨德尔的双簧管协奏曲第一乐章的声音中进入了总统府爱丽舍宫宫殿中最大和最负盛名的大厅。宪法委员会主席法比尤斯宣布说，马克龙于4月24日在第二轮选举中以58.55%的票数战胜了极右翼候选人玛丽娜-勒庞。随后，马克龙被授予了荣誉军团最高级别大项圈。

据马克龙在演讲开始时说："我意识到了时代的严重与严峻。"马克龙在大约450名受邀人士面前特别提到了乌克兰的战争。

在场的有他的前任萨科齐和奥朗德，他的家人，包括他的妻子布丽吉特，他的朋友，由他的总理让-卡斯特领导的政府成员，以及议会两院的主要领导人，还有其他法国各领域的名人代表。

马克龙向包括医护、民选代表、社区领袖和男女运动员在内的客人致意，体现了马克龙新的五年任期的既定优先事项。

法新社说，随后，马克龙在《马赛曲》和Bagad de Lann-Bihoué乐队的歌曲 "Terre et mer "的歌声中走到爱丽舍宫公园里检阅部队，这首歌近年来已经在纪念萨赫勒地区的行动中被播放，以纪念在反恐行动中牺牲的士兵。

周日明天，马克龙将参加纪念1945年5月8日盟军战胜纳粹德国的仪式。预计他将于周一欧洲日前往斯特拉斯堡向欧洲议会发表演讲，然后前往柏林与德国总理朔尔茨会面，这是马克龙连任后的首次出国访问。评论指马克龙希望显示强化法国与德国合作推动欧洲联盟战略。