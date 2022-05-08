新喀里多尼亚独派新集结

法国/新喀里多尼亚/第三次独立公投

法属海外领地新喀里多尼亚的独派卡纳克民阵和其他几个民族主义政党今天周日一致同意，在他们抵制的去年12月独立公投中失败后，要重新与巴黎中央政府讨论 "完全主权"议题。自1986年以来，新喀里多尼亚一直在联合国的非自治领土名单上，说等待非殖民化。但去年最后一次独立公投结果明确之后，联合国是否修正新喀里多尼亚的定位，有待观察。

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卡纳克民阵 l'Union calédonienne et le Parti de libération kanak (Palika)发言人瓦西-科尼在一次大会后对媒体说："在与国家进行双边讨论时，必须加入完全主权的内容。据他解释，完全主权内容涉及货币、司法、外交、国防和公共秩序等内容。

法新社说，新喀里多尼亚支持独立的联盟周六在努美阿郊区的恩德部落举行了一次大会，然后在周日今天举行向其他五个独派团体开放的 "人民代表大会"。

卡纳克民阵经常面临其两个主要组成部分--喀里多尼亚联盟和卡纳克解放党（Palika）之间的分裂。

据USTKE（卡纳克工人和剥削者工会联盟）主席安德烈-福雷斯特解释说，"我们已经将团结定义为必须在一个指导独立运动的指南针下运作。福雷斯特说：“这回应了我们面对未来挑战的愿望：即退出《努美阿协议》（1998年）后获得全部主权。”

这是马克龙成功连任以来，以及2021年12月12日《努美阿协议》所赋予的第三次也是最后一次公投以来，支持独立运动首次以这种形式举行会议并向巴黎中央政府表达新诉求。

独派指控在新冠病毒疫情严重危机下举行了独立公投。他们曾要求公投延期未果，独派抵制公投而拒绝参加投票。

当然，现在独派必须与非独派政党以及法国中央政府国家谈判新喀里多尼亚的新地位。

在决定新喀里多尼亚是否脱离法国而独立的最后一次公民投票中，反对独立的选民在低投票率（43.9%）的背景下取得了压倒性的胜利（96.5%）。

《努美阿协议》（1998年）所允许的新喀里多尼亚总共3次公投，在2018年和2020年的前两次公投中，投票率超过了80%，独立派曾从43.3%成长到46.7%。

独派指责法国巴黎国家从我们这里偷走了最后一次公投。巴黎与当地反独合谋，玷污了《努美阿协议》原本的寿终正寝。据独派一位领袖责问马克龙，该如何解读56%的人响应独派政党的抵制呼吁而拒绝在2021年12月12日前去投票呢？独派领袖暗示弃权的当地选民都是支持他们的独派选民。

新喀里多尼亚的独派纳克民阵及其盟友还在周日今天决定在接下来6月的法国全国立法选举中，在新喀里多尼亚的两个选区推出 "统一的候选人"，希望获得能在巴黎为独派呐喊的议员。

法新社说，自1986年以来，新喀里多尼亚一直在联合国的非自治领土名单上，说等待非殖民化。但去年最后一次独立公投结果明确之后，联合国是否修正新喀里多尼亚的定位，有待观察。