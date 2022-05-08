法国立法选举竞选战全面打响

法国/立法选举

刚刚成功联合左派政党的法兰西不屈服党领袖梅郎雄，共和党，以及举行了连选连任上任仪式的法国总统马克龙，已经起跑开始立法大选的竞选活动。本届立法选举将于6月12日和19日选出577名法国国民议会议员，

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法国立法选举战斗已是进行时。梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）正在对他的麾下加强鞭策，以促进团结磨合。右派共和党目前努力阻止人员离心离德，避免受马克龙派诱惑。另一个极右泽穆尔（Eric Zemmour）则致力于打击左派。

马克龙就职的昨天，法国各政党已经明确地发起立法之战。

在当天上午结束的第二个也是最后一个五年任期的就职典礼上，马克龙发誓要 "留下一个更宜居的地球 "和 "一个更强大的法国"。在等待任命新政府的同时，马克龙已经开始展望即将举行的立法选举，并将是总统选举所开启的选举竞争的延续。

法国反对派面临的挑战将是保持对选民动员，能让他们相信4月24日的复仇翻天是可能的。对马克龙来说，这将是重新获得多数席位，使他能够实施他赖以连任的方案的机会。

周六下午，总统多数派公布了第二份提名的候选人名单，使总数暂时达到450人。在这些人中，有一个很大的战利：罗宾-雷达（Robin Reda），他原是瓦莱里-佩克雷斯（Valérie Pécresse）的亲信，他却离开了LR，将在埃松省第七区捍卫马克龙的颜色。

周四，十位新部长加入了已经投入的其他十位部长的竞选行列，其中包括在伊泽尔选区出战的卫生部长奥利维尔-韦兰。

当然，也经过紧张的谈判，马克龙的多数党La République en marche（LREM）、François Bayrou的MoDem和Edouard Philippe的新地平线党也达成协议 "共同 "应对立法选举。这些人引用了复兴二字。总统的党LREM希望吸引一些对梅朗雄领导的左派联盟感到失望的人。

左翼继续唱联合赞歌。在巴黎北郊奥贝维利耶（Aubervilliers），所有的左派领导人都聚集一堂，在纪念 "新民众生态和社会联盟"（Nupes）诞生的大会上，法兰西不屈服党insoumis说应当庆祝这 "历史的一页"。据梅郎雄称，这是25年来第一次在左派的传统力量、绿党 、激进反叛者之间达成全面协议。

以在第一轮总统选举中，梅朗雄获得近22%的选票出色地排在第三位候选人的权威。梅郎雄把左边的其他地方都扫荡一空。在一次闪电般的战术谈判攻势之后，法兰西不屈服党的候选人本周成功地将LFI、PS、PCF和EELV团结在同一旗帜下，满足了很大一部分左翼选民的团结联合期望。在奥贝维利耶（Aubervilliers）的会议上，左派联盟推出标志：它是一个红色、绿色、紫色和粉红色的 "V"，意味着胜利。

不过左翼内部反对声音还是存在，除了绿党不满，社会党几个主要人物对这个投靠联合嗤之以鼻断然拒绝。特别是，奥克西塔尼大区强大的主席Carole Delga是这种联合的坚决反对者，她在周六支持了洛特地区的一个持不同意见的候选人。

另一厢是右翼，共和党人在巴黎举行了全国委员会会议，以发起一场有可能是危险的运动，因为他们的候选人Valérie Pécresse在总统选举中被击溃，只得到4.8%的选票。右派仍然在费力气阻止“叛逃”到马克龙旗下的“涓涓溪流”。

泽穆尔将他的Reconquête！党的立法候选人召集到巴黎的salle Wagram开会，为这550名投资人举办培训活动，但泽穆尔始终没有透露他是否也会竞选国民议会的席位。据泽穆尔说，他将在未来几天公布将如何领导这场竞选战斗。泽穆尔对 "法国被分裂 "表示遗憾。他还说他曾提议建立一个右派的 "联盟"，但在玛丽娜-勒庞的国民大会中没有找到回音。泽穆尔说："他将是唯一与梅郎雄联合势力对抗的人，因为他是唯一认为存在右-左分歧的人。

据法新社说，玛丽莲勒庞的RN将等到下周才提出立法竞选的大纲。