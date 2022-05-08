法国纪念战胜纳粹德国77周年

法国/纪念战胜纳粹德国77周年

法国总统马克龙今天在巴黎纪念1945年5月8日盟军战胜纳粹德国77周年。法新社称，这是在乌克兰战争背景下，以及俄罗斯明天在莫斯科举行传统阅兵前夕举行的特别仪式。法国文化部长感叹说，这是一个很有意义的时刻。我们原都以为战争已经从欧洲消失了。

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法国的这次纪念活动为昨天刚刚举行仪式连任的法国总统马克龙开启了一个国际日程繁忙安排，马克龙将于周日17:00起参加七国集团成员 "有关乌克兰局势 "的视频会议，然后于周一前往斯特拉斯堡参加欧洲日活动，随后前往柏林会见总理朔尔茨。

星期一也将是俄罗斯庆祝战胜纳粹德国的日子，这是普京一个在乌克兰战争中展示军事力量的场合。

今天上午11点，连任的法国总统马克龙乘车抵达香榭丽舍大道底的戴高乐将军雕像前献上花圈。

马克龙特地在纽扣孔里加有一朵矢车菊，马克龙与戴高乐将军的孙子短暂交流，然后在共和国卫队的有气势的综合护卫队的护送下，重新上车前往凯旋门。法新社说，香榭丽舍大道两旁以及星形广场周边有路人向马克龙致意示好。

这是自2019年以来第一次允许公众到场观看这一仪式，此前由于新冠病毒疫情的影响，有过长达两年的限制。

据法新社现场报道称，马克龙与政府总理卡斯特斯以及武装部队和退伍军人事务部部长弗洛伦斯-帕利和热纳维耶夫-达里乌塞克会面。马克龙向国旗致意，然后检阅了部队，向无名战士的坟墓敬献了花圈并重新点燃了火焰。当被问及这个仪式的非常特殊的背景时，文化部长罗塞莉娜-巴切洛特告诉在场的记者，随着乌克兰的战争，这是一个 "具有非常大意义的时刻"。文化部长说，"我们以为战争已经从欧洲消失了。"

据法国外交部长让-伊夫-勒德里昂在推特上写道，“今天我们纪念第二次世界大战在欧洲的结束以及盟军对纳粹德国的胜利。我们不会忘记来自前苏联各地的士兵，包括乌克兰人和俄罗斯人，他们为这场胜利做出了贡献。”