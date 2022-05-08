马克龙连选连任就职仪式最感人一幕：拥抱安慰帕蒂的父母

法国/马克龙

法国总统马克龙的连任就职典礼昨天在爱丽舍宫低调举行，其中马克龙问候拥抱塞缪尔-帕蒂的父母表示安慰场面被指是仪式中最感人一刻。据“巴黎竞赛”称，再次当选的共和国总统马克龙感谢帕蒂的父母周六来到爱丽舍宫，这也许是就职典礼上最有力的时刻。马克龙今天在巴黎参加纪念1945年5月8日盟军战胜纳粹德国的仪式。

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马克龙在就职典礼中拥抱塞缪尔-帕蒂的父母表示慰问。“巴黎竞赛”称，这也许是历史将记住的时刻。比起马克龙的讲话，共和国前总统萨科齐和奥朗德的出席，马克龙对塞缪尔-帕蒂父母的拥抱，更让爱丽舍宫大厅里的客人们感动。

巴黎郊区中学的历史地理教师的谋杀案给埃马纽埃尔-马克龙的第一个五年打上了深深的烙印。

2020年10月16日，47岁的塞缪尔-帕蒂在其位于康弗兰-圣奥诺林省Bois d'Aulne的学校附近的一条街道上被一名年轻的车臣难民斩首，该难民指责他向学生展示穆罕默德的漫画。去年12月，共和国总统马克龙在穆兰附近会见了塞缪尔-帕蒂的父母。

法国阿利埃省的媒体图书馆已经以塞缪尔-帕蒂的名字命名。

塞缪尔-帕蒂的遗母感谢马克龙邀请，并说将一如既往支持马克龙。马克龙对塞缪尔-帕蒂的说，他将永远心中存有怀念。诚挚地。