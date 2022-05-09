菲永伉俪会入狱吗？巴黎上诉法庭今天裁决

法国/菲永案

法国巴黎上诉法院将于今天周一下午对法国前总理菲永及其妻子在2017年总统选举前爆发的涉嫌假工作案件中的命运作出裁决，当时菲永是右派候选人，此后菲永远去俄罗斯任职石油能源企业，普京下令侵略乌克兰后，菲永遭质疑被迫辞职。

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菲永夫妇会再次被定罪吗？菲永夫妇冒领干饷案今天成为法国热门话题。在马克龙连任的第二天，司法部门对曾困扰右翼候选人菲永竞选爱丽舍宫的案件进行了第二次宣判，菲永是当时的热门人选，但最终在第一轮被淘汰。

68岁的菲永和66岁的妻子佩内洛普从一开始就对任何虚构的就业指控提出异议，他们的律师告诉法新社，他们将不会出席下午1:30的裁决宣布会。菲永在担任国会议员时的前副手、54岁的马克-布劳也不会到庭。

宣布要远离政治后，菲永在俄罗斯入侵乌克兰后，于2月底宣布辞去他在俄罗斯石化巨头西布尔公司和扎鲁贝日涅夫公司（油气）董事会的职务。

在一审中，2020年6月29日，2007年至2012年的前总理因挪用公款、共谋和隐瞒滥用社会资产，被判处五年监禁，包括两年监禁、罚款375,000欧元和十年无资格参与选举。他的妻子被判处三年缓刑，375,000欧元的罚款和两年的禁赛期，菲永的议会助手Joulaud被判处三年缓刑，20,000欧元罚款和五年禁选期。

菲永夫妇立即提出上诉，并在11月重新出庭，与一审时一样坚持同样的辩护。据菲永在开场白中说："我不是一个只要钱的虚拟议员，"菲永还对四十年的（政治）承诺与献身被一篇讽刺性报纸上的文章和针对他的调查所抹杀表示遗憾。他说："这不是几天就能解决的问题，" 菲永坚持说，我的妻子与我一起工作。

在上诉中，代表国家的检察院公诉人要求的刑期比法院宣判的要低。对于菲永，检方要求判处五年监禁，包括一年的电子监控，以及375,000欧元的罚款。对于他的妻子，检方要求判处2年缓刑和10万欧元的罚款。而对于Joulaud，则要求判处3年缓刑。

此外，检方还要求禁止3人十年、两年和三年不等的选举资格。

据检察官认为，有足够证据确定了菲永夫人在1998年至2013年期间作为其丈夫及其副手的三份议会助理工作是 "虚构"的，总共净领了612,000欧元，指控并讽刺地提到了 "难以捉摸 "甚至是 "无迹可寻的 "工作。在检方看来，2012-2013年，菲永女士被聘文学刊物（RDDM）的 "文学顾问"，是由该出版物的所有者和菲永的亲信方便的 "纯粹的可有可无工作"。

法新社说，另一方面，地方法官要求对菲永的两个孩子在2005年至2007年期间与他们的参议员父亲签署的合作合同进行部分定罪，但对未申报贷款的行为进行无罪判决。

国民议会在一审中曾要求偿还略多于100万欧元的冒领费用。

相反，根据菲永夫妇的说法，菲永妻子在实地开展的工作当然是真实工作。菲永的律师安东尼-莱维（Antonin Lévy）对一个像瘦骨嶙峋"皮包骨 "一样 "缩水无实"案件从事污名处理，并以 "41份证明文件证明菲永妻子的贡献 "为由，要求宣告无罪。被告的律师还谴责围绕 "菲永妻子门 "的媒体疯狂。

被指控向菲永妻子做虚报工作假证的文学刊物老板在2018年因滥用社会资产而被定罪，他承认做了部分的虚构假合同。