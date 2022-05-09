菲永夫妇上诉失败领刑 法国前总理因钱入狱第一人

法国/菲永

法国前总理菲永在2017年总统选举前爆发的有关与妻子的虚构领薪案中，周一上诉仍被判处四年监禁，其中一个刑期比一审时要轻。菲永否认对他们夫妇此案中的指控，但目前没有消息报告菲永是否还要不服上诉。

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据法新社今天报道称，这一案件完全扰乱了当年菲永的入主爱丽舍宫竞选活动，菲永最初看上去已经是大选的最大热门，但他最终在第一轮就被淘汰了。

68岁的菲永和他66岁的妻子佩内洛普-菲永从一开始就对任何虚构的就业指控提出异议，他们夫妻二人在上诉庭作出裁决时没有在场。菲永在担任国会议员时的前副手、54岁的马克-茹劳也没有到庭。

从政治生活中退出后，菲永在俄罗斯入侵乌克兰后，于2月底宣布辞去他在石化巨头西布尔公司和扎鲁贝日涅夫公司（油气）董事会的职务。

根据法新社说，除了监禁之外，这位2007年至2012年的前总理还被判处37.5万欧元的罚款和10年的剥夺选举权。

据法庭说，刑期可以调整：如果菲永不上诉，他将被传唤到法官面前，法官可以决定服刑形式，例如，佩戴电子手镯。

在一审中，2020年6月29日，他因贪污公款、共谋和隐瞒滥用社会资产，被判处5年监禁，其中包括2年监禁，并处以相同的罚款和相同的选举权剥夺期。他的妻子被判处两年有期徒刑，缓期执行，罚款37.5万欧元，并在两年内被取消选举资格。菲永当时的替补议员Marc Joulaud被判处三年监禁缓期执行，并有五年的剥夺选举权期。这对夫妇和前替补议员最终被判向国民议会等偿付约80万欧元。

这是法国政治史上第一位前总理因虚领干薪而被判决领刑。